A Roma puoi leggere e studiare anche all’aperto: scopri dove si trovano le biblioteche outdoor della Capitale!

Se vi immaginate le biblioteche come luoghi chiusi e impolverati siete fuori strada: a Roma in primavera e in estate è possibile leggere e studiare all’aperto, tra giardini, cortili storici e parchi che diventano sale a cielo aperto. In questi spazi, immersi nel verde e nel silenzio, si può leggere, fare ricerca, lavorare o preparare un esame in un’atmosfera rilassata, con tavoli, Wi-Fi e ombra garantita per concentrarsi lontano dal traffico e godendosi il bel tempo! Scopriamo insieme quali sono le biblioteche romane che offrono questo servizio!

La Biblioteca Villino Corsini a Villa Pamphilj

All’interno di Villa Pamphilj, il Villino Corsini è una meta ideale per chi ama unire natura e cultura. Qui si può leggere o studiare circondati dal verde, sfruttando il Wi-Fi e le prese per il PC. Il servizio di prestito interbibliotecario amplia la scelta di libri, mentre mostre e seminari arricchiscono l’esperienza del visitatore. L’ingresso è da Largo III Giugno, 1849.

Casa del Parco, nel cuore del Pineto

Nel cuore del Parco del Pineto, la Casa del Parco offre tavoli all’aperto sotto ombrelloni, tra oltre 13mila titoli a disposizione. Sorge nell’antico Casale del Giannotto, un edificio ottocentesco legato alla famiglia Torlonia, oggi perfetto per leggere o lavorare immersi nella quiete.

La Biblioteca Fabrizio Giovenale nel Parco di Aguzzano

Situata nel Parco di Aguzzano, nel Municipio IV, la Biblioteca Fabrizio Giovenale dispone di 60 posti all’aperto sotto i portici, con libri, DVD e oltre 8mila documenti. Un tempo vaccheria, conserva ancora una mangiatoia e la “Stalla dei Tori”, che oggi è uno spazio per eventi. Si organizzano anche laboratori e letture per adulti e bambini, in un contesto dall’anima ambientalista.

La Casa della Memoria e della Storia a Trastevere

A Trastevere, la Casa della Memoria e della Storia unisce una terrazza panoramica con 68 postazioni con un affaccio unico sul Gianicolo. Luogo simbolo della memoria democratica, ospita incontri, attività didattiche e iniziative legate alla storia contemporanea. Un contesto speciale per studiare o leggere con tanto di vista.

Photo Credits: Shutterstock