Roma riapre un tesoro nascosto: dal 19 settembre 2026 torna visitabile l’Antica Biblioteca di Trinità dei Monti, dopo un lungo restauro.

Roma custodisce luoghi che sembrano fatti apposta per sorprendere anche chi pensa di conoscerla bene e, a partire dal 19 settembre 2026, uno di questi tornerà finalmente accessibile: l’Antica Biblioteca di Trinità dei Monti apre le sue porte al pubblico dopo un lungo restauro. Un autentico tesoro nascosto nel cuore della Capitale, pronto a svelare nuovamente il fascino dei suoi spazi e della sua storia.

Roma, l’Antica Biblioteca di Trinità dei Monti torna visitabile. Ad aprire le porte sarà la mostra “Hypothèse de lecture”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Situata sopra l’altare della celebre chiesa di Trinità dei Monti, la biblioteca apparteneva al convento dei Minimi e fino alla fine del Settecento custodiva circa 9mila volumi. Oggi gli scaffali sono vuoti, è praticamente una biblioteca senza libri, ma lo spazio è importante sopratutto poiché conserva uno dei più monumentali soffitti lignei dipinti di Roma.

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La sua storia è stata segnata profondamente dal 1798, anno a partire dal quale il patrimonio librario venne disperso durante le vicende rivoluzionarie. A restituire splendore agli apparati decorativi è stato un lungo intervento di restauro iniziato nel 2003 e realizzato anche con la collaborazione dei laboratori dei Musei Vaticani.

La riapertura coincide con “Hypothèse de lecture”, una mostra collettiva curata da Gaia Bobò e Teresa Ranchino, che riunisce artisti italiani e francesi e mette in dialogo soprattutto le scene culturali di Roma e Parigi.

L’esposizione riflette proprio sulla memoria perduta della biblioteca: al centro compare anche un’“architettura fantasma” progettata dall’architetto belga Olivier Goethals, evocazione simbolica dei libri scomparsi. La mostra resterà aperta fino al 7 novembre 2026, in Piazza della Trinità dei Monti 3, dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 12 alle 20.

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