Lo sapevate che nel cuore di Roma c’è l‘Istituto Giapponese di Cultura – sito in via Antonio Gramsci 74 – che ospita una biblioteca straordinaria che rappresenta un vero e proprio tesoro per gli appassionati del paese del Sol Levante? Si tratta di una istituzione culturale unica nel suo genere, un punto di riferimento per chiunque desideri approfondire la conoscenza della cultura nipponica pur restando in Italia. Ma cosa raccoglie questa biblioteca, avamposto di creatività rivolta a tutti coloro che – per motivi di studio, ricerca, approfondimento o di semplice passione – vogliono avvicinarsi al Giappone in tutte le sue numerose forme e in tutti gli aspetti? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Un legame storico tra Italia e Giappone: la Biblioteca dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il legame tra Italia e Giappone ha radici profonde. Già nel 1911, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, il padiglione giapponese dell’Esposizione Internazionale delle Belle Arti di Roma fu costruito a Valle Giulia, dove oggi sorge la Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza, proprio di fronte all’attuale Istituto Giapponese di Cultura. La collaborazione culturale tra i due Paesi si sarebbe ulteriormente consolidata nel 1954 con la firma dell’Accordo Culturale tra Italia e Giappone, che portò all’inaugurazione ufficiale dell’Istituto Giapponese di Cultura.

La biblioteca dell’Istituto fu inaugurata nel 1962 con una collezione iniziale di 500 volumi inviati direttamente dal Giappone. La collezione si arricchì rapidamente, diventando sin da subito un punto di riferimento importante per studiosi e studenti universitari in Italia. Oggi, la biblioteca vanta la più ricca collezione in Italia specializzata in studi giapponesi, con circa 39mila volumi in lingua giapponese, inglese e italiana. Tra questi, 4mila libri sono in lingua italiana, di cui circa 150 destinati ai bambini.

Negli ultimi anni, la presenza della cultura giapponese nell’editoria italiana è aumentata significativamente. Fino a vent’anni fa venivano tradotti in italiano circa 20 romanzi giapponesi all’anno, oggi la media supera i cinquanta. Si tratta di un crescente interesse che si riflette anche nella biblioteca, dove le sezioni più ricche sono quelle dedicate a letteratura, arte e storia.

Non mancano tanti altri materiali. La biblioteca ospita infatti anche una selezione di circa 120 manga in italiano, scelti non solo per la loro popolarità ma anche per il loro valore storico, artistico e sociale. Inoltre, sono disponibili circa 380 periodici in giapponese, inglese e italiano, che coprono una vasta gamma di argomenti accademici e non.

La biblioteca è un luogo accogliente con 24 postazioni studio dotate di prese elettriche e Wi-Fi, accessibili liberamente e gratuitamente. Per usufruire del servizio di prestito, che consente di prendere in prestito fino a 4 libri per 3 settimane, è necessario iscriversi alla biblioteca. Il personale, sempre appassionato e disponibile, è pronto ad aiutare tutti gli utenti a trovare i libri che meglio rispondono alle loro esigenze.

Dove si trova la Biblioteca

Indirizzo: via Antonio Gramsci, 74, 00197 Roma

Tel. 06-3224707

E-mail: biblioteca_ro@jpf.go.jp

Facebook: Istituto Giapponese di Cultura

Instagram: @jf_rome

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 14:00-17:00 (Chiuso sabato, domenica e l’ultimo giorno lavorativo del mese)

Orari estivi (mese di luglio): dal lunedì al venerdì, ore 13:30-16:30 (Chiuso sabato, domenica e l’ultimo giorno lavorativo del mese)

Photo Credits © Istituto Giapponese di Cultura