A Roma si può visitare gratis la storica Biblioteca Alessandrina, progettata da Francesco Borromini, grazie a una mostra dedicata al Colosseo.

A Roma, non tutti lo sanno, c’è una splendida biblioteca progettata da Francesco Borromini che proprio in questo periodo è possibile visitare gratuitamente, approfittando di una mostra dedicata al monumento simbolo della Capitale: il Colosseo. Si tratta della storica Biblioteca Alessandrina, che offre ai visitatori l’occasione di andare alla scoperta di due testimonianze della storia della Città Eterna.

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Biblioteca Alessandrina: il gioiello barocco progettato da Francesco Borromini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per scoprire questo gioiello del barocco romano dobbiamo raggiungere il Palazzo della Sapienza, storica sede dell’Università di Roma. Inaugurata nel 1667 per volontà di papa Alessandro VII Chigi, la biblioteca conserva le scaffalature disegnate da Borromini, sormontate da monti, stelle e corone d’alloro, simboli araldici della famiglia del pontefice.

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Un tempo qui si discutevano persino le tesi di laurea, con tanto di accompagnamento musicale e corale. Nel 1935 il patrimonio librario fu trasferito nella Città Universitaria, mentre l’ambiente storico, oggi Sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma, è destinato a mostre ed eventi culturali.

Inaugurata lo scorso 18 novembre, l’esposizione “Il Colosseo svelato. Architetti, antiquari e artisti a confronto nella Roma di Napoleone”, curata da Antonella Parisi e Angela Windholz, ripercorre la storia delle esplorazioni dell’anfiteatro tra Settecento e Ottocento.

Attraverso manoscritti, incisioni, disegni e documenti inediti, racconta le prime indagini sulle strutture sotterranee condotte da Pietro Bianchi e Luigi Maria Valadier durante la dominazione francese, documentando le campagne di scavo del 1812-1814 e la nascita dell’archeologia moderna.

La mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 13.

Photo Credits: Annarita Canalella

Photo Credits: Annarita Canalella

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