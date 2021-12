Monterotondo, BIBLIOparklet: il parcheggio diventa uno nuovo spazio pubblico di socialità

BIBLIOparklet: la nuova opera urbana di Paesarte con Vitamina G di Regione Lazio prende vita a Monterotondo, mescolando libri e parcheggi in un’inedita forma d’arte

Un parcheggio diventa installazione d’arte e luogo di comunità: è quello che succede a Monterotondo, dov’è nato BIBLIOparklet, la nuova opera urbana di Paesarte con Vitamina G di Regione Lazio, che sarà inaugurata il prossimo 11 dicembre di fronte alla Biblioteca cittadina.

BIBLIOparklet: l’iniziativa di Paesarte a Monterotondo

A Monterotondo, a partire dall’11 dicembre, arriva BIBLIOparklet – Il Valore dello Spazio Pubblico. Si tratta di un’installazione curata dall’Associazione Giovanile Paesarte, un gruppo di Under-35, con la quale il parcheggio antistante la Biblioteca “P. Angelani” viene restituita alla città attraverso la creatività.

Si crea così un nuovo angolo di bellezza dove potersi dedicare alla lettura, allo studio e all’interazione sociale, tramite una installazione realizzata totalmente con materiali naturali, che comprenderà anche una pedana accessibile, sedute per la sosta e lo studio all’aperto e l’inserimento di specie vegetazionali.

L’8 dicembre, con il via ufficiale ai lavori di preparazione del cantiere, i partecipanti al progetto si sono avvalsi di un team multidisciplinare composto da paesaggisti, architetti e videomaker, realizzando qualcosa di meraviglioso. Ogni ragazza e ragazzo ha sperimentato in prima persona tecniche costruttive utili alla realizzazione di arredi urbani per gli spazi pubblici: assemblaggio, pittura, installazione, messa a dimora di alberature e arbusti

Uno spazio restituito alla città: l’iniziativa a Monterotondo

L’inaugurazione dell’installazione segue quindi tre giorni di workshop che hanno coinvolto 15 giovani del territorio romano, grazie alla vittoria del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio.

Il tutto si è tenuto nella splendida cornice della Biblioteca “P. Angelani” di Monterotondo, luogo pubblico di cultura del comune laziale, e centro della vita diurna giovanile e culturale. La realizzazione di un’area esterna attrezzata, tramite un’iniziativa come BIBLIOparklet darà ancora più valore a questo centro di aggregazione, importantissimo nell’attività della città.

Photo Credits: Comunicazione GenerAzioni Giovani