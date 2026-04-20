Caro carburante, dove si trova il distributore di benzina meno caro di Roma? La caccia alla colonnina è aperta.

Il prezzo della benzina continua a essere uno dei temi più sensibili per gli automobilisti italiani, soprattutto nelle grandi città come la Capitale. Tra rincari improvvisi e differenze anche marcate tra un distributore e l’altro, trovare il punto vendita più conveniente è diventata una vera e propria caccia al risparmio quotidiano. In tanti si chiedono dove si trovi oggi il distributore di benzina meno caro di Roma. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca.

Dove si trova il distributore di benzina meno caro di Roma?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il caro carburanti, aggravato anche dalle tensioni internazionali come la recente guerra in Iran, ha avuto effetti diretti sui listini alla pompa, anche se oggi il prezzo della benzina sta calando insieme a quello del dollaro al barile.

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A Roma, questo si traduce in un continuo monitoraggio delle tariffe da parte degli automobilisti, spesso attraverso app dedicate. Proprio grazie a queste segnalazioni, un’area in particolare è finita sotto i riflettori: Via Cristoforo Colombo.

Qui, in una delle arterie principali della città, si concentra una serie di distributori che praticano prezzi più competitivi rispetto alla media urbana. Non a caso, da loro si registrano file già dalle prime ore del mattino, con automobilisti pronti ad attendere pur di risparmiare qualche euro sul pieno.

Il prezzo più basso attualmente segnalato si trova all’altezza di largo Flavio Domiziano. Qui, presso un distributore come PetrolItalia, la benzina viene venduta a circa 1,61 euro al litro, mentre gli altri impianti lungo la stessa via si attestano mediamente anche 10 centesimi in più.

È però fondamentale sottolineare che si tratta di una situazione variabile: i prezzi dei carburanti cambiano frequentemente, anche nell’arco della stessa giornata. Per questo motivo, affidarsi alle app di monitoraggio resta la strategia più efficace per individuare in tempo reale le offerte migliori.

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