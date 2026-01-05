E’ tutto pronto per la festa della Befana prevista a Piazza Navona: ecco tutti i dettagli riguardo all’evento più atteso del 2026.

L’attesa è quasi finita: anche in quest’anno appena cominciato la città di Roma si prepara a salutare le festività con uno degli appuntamenti più amati da famiglie e bambini. Il 6 gennaio 2026, Piazza Navona tornerà a essere il cuore pulsante dell’Epifania, con l’arrivo della Befana che chiuderà ufficialmente il lungo periodo delle feste natalizie. Si tratta di una tradizione profondamente radicata nella storia della città, in grado ogni anno di richiamare migliaia di romani e turisti.

A che ora arriva la Befana a Piazza Navona nel 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Rispetto allo scorso anno, quando la simpatica vecchina scese di mattina, l’orario dell’evento cambierà. Secondo il programma ufficiale dell’edizione 2025/2026, la Befana arriverà a Piazza Navona durante pomeriggio del 6 gennaio, alle ore 14:00. Un momento pensato per consentire a un pubblico ancora più ampio di assistere allo spettacolo conclusivo della festa.

L’ingresso sarà, come da tradizione, scenografico: la Befana “scenderà” dall’alto, planando sulla piazza in sella alla sua inseparabile scopa, tra musica, animazione e l’entusiasmo dei più piccoli. Dopo il suo arrivo, non mancheranno dolci, caramelle e momenti di intrattenimento che renderanno l’Epifania un’esperienza indimenticabile per i bambini presenti.

L’arrivo della Befana rappresenta il gran finale della Festa di Piazza Navona, che anche quest’anno ha animato il centro storico capitolino a partire dal mese di dicembre con i suoi mercatini, spettacoli, laboratori per bambini e appuntamenti culturali. L’edizione 2025/2026 ha puntato su un’offerta ancora più ricca, con eventi serali, attività educative e spazi dedicati alla cittadinanza, trasformando la piazza in un luogo di incontro e condivisione.

Il pomeriggio del 6 gennaio segnerà dunque la chiusura ufficiale della manifestazione, salutando il Natale con uno dei suoi simboli più iconici e amati: la Befana di Piazza Navona. Che, come da tradizione, tutte le feste si porterà via…

