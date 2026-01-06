Niente volo della Befana su Piazza Navona nel 2026. La tradizionale discesa organizzata dai Vigili del Fuoco, attesa come ogni anno da migliaia di bambini e famiglie, è stata ufficialmente annullata per motivi di sicurezza. La decisione arriva a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile per l’intero territorio del Lazio e dell’ordinanza firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, valida per la giornata di martedì 6 gennaio.

La Befana, come da tradizione, arriverà comunque “stanotte” a riempire le calze dei più piccoli, ma il suo appuntamento pubblico nella storica piazza barocca della Capitale non potrà svolgersi. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da piogge intense e persistenti, hanno reso necessario lo stop a tutte le attività aggregative all’aperto considerate a rischio.

Pioggia record e criticità sul territorio

Roma sta vivendo giorni di maltempo eccezionale. Nei primi cinque giorni di gennaio è caduta una quantità di pioggia pari a quella di un intero mese. Secondo il report di Meteo Lazio, i dati pluviometrici hanno già superato la media climatologica mensile, causando allagamenti diffusi e forti disagi alla viabilità cittadina e alla rete ferroviaria.

Particolare attenzione è rivolta ai corsi d’acqua: le banchine del Tevere sono state chiuse nel tratto urbano, mentre il fiume Aniene ha esondato in alcune zone appena fuori dal centro. Le previsioni indicano il proseguimento dei temporali per le prossime 24-36 ore, mantenendo alta la soglia di attenzione.

Ordinanza del sindaco: parchi chiusi e divieti

L’ordinanza comunale prevede il divieto di svolgimento di eventi ludico-ricreativi e sportivi su aree pubbliche esposte, tra cui proprio la discesa della Befana prevista alle ore 14 a Piazza Navona. I tradizionali banchi della festa resteranno comunque operativi.

Disposta inoltre la chiusura di parchi, giardini, ville storiche e dei cimiteri cittadini (fatta eccezione per i servizi funebri improcrastinabili). Alla cittadinanza viene raccomandato di evitare sottopassi, argini dei fiumi, seminterrati e aree costiere, nonché pontili e moli.

Sicurezza prima di tutto

Massimo l’impegno delle forze dell’ordine e dei soccorritori, coordinati attraverso i Centri Operativi Comunali (Coc). Attivato anche il Dipartimento Politiche Sociali per l’assistenza alle persone senza fissa dimora, con particolare attenzione alle zone più esposte come l’Idroscalo di Ostia e il bacino dell’Aniene.

Lucarelli: «Decisione necessaria, ma sofferta»

«In seguito all’ordinanza emanata dal Sindaco Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco non potrà svolgersi per motivi di sicurezza», ha dichiarato Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive. «È una decisione necessaria, assunta con responsabilità, pur nella consapevolezza del forte valore simbolico e affettivo che questo appuntamento riveste per la città».

L’assessora ha sottolineato come la Festa di Piazza Navona si sia comunque svolta con grande successo nelle settimane precedenti, registrando presenze superiori agli anni scorsi e restituendo a Roma un mese di celebrazioni all’insegna della tradizione, dell’artigianato e della comunità.

Un Epifania diversa dal solito, dunque, segnata dal maltempo ma anche dalla priorità assoluta data alla sicurezza dei cittadini.