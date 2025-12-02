A Piazza Navona torna la Festa della Befana: spettacoli, musica e mercatini fino all’Epifania, quando la Befana saluterà i più piccoli.

Nel cuore del centro storico di Roma, tra fontane barocche e bancarelle multicolori, torna una delle tradizioni più attese della Capitale: la Festa della Befana a Piazza Navona ci accompagnerà lungo tutto il periodo natalizio, trasformando la piazza in un palcoscenico a cielo aperto anche per la stagione 2025-2026. Tra spettacoli, musica, mercatini e attività per famiglie, l’evento culminerà nel grande appuntamento dell’Epifania, quando la Befana arriverà per salutare i più piccoli e dare simbolicamente chiusura alle festività.

Festa della Befana a Piazza Navona a Roma: il programma completo dell’edizione 2025-2026

L’edizione 2025-2026 offre un calendario ricco di iniziative culturali, ludiche e ricreative, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Presso lo stand curato da Roma Capitale sarà possibile scoprire servizi e progetti dell’Amministrazione. La piazza ospiterà inoltre i tradizionali mercatini natalizi con prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche, accompagnati da una nuova capanna della natività che accoglierà l’antico presepe.

A dare un contributo speciale saranno le Biblioteche di Roma e diverse associazioni del territorio, con attività educative e creative dedicate ai più piccoli. Non mancheranno il teatrino dei burattini, animazioni quotidiane e momenti musicali. In tre date — 6 dicembre, 21 dicembre e 4 gennaio — Piazza Navona sarà animata dalle esibizioni della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, che proporrà brani natalizi e folkloristici.

Spazio anche alla danza: il 20 dicembre la piazza si trasformerà in una milonga all’aperto grazie a un corpo di ballo professionista, regalando al pubblico un momento suggestivo tra tango e musica. Dal 22 al 28 dicembre, invece, torna “Roma Magia – Esperienza di Realtà Aumentata con RevivatRoma”, un’iniziativa che permette ai visitatori di interagire con l’intelligenza artificiale, ottenere una propria immagine vestiti da antico romano e portare a casa una foto ricordo personalizzata.

La Festa di Piazza Navona prenderà il via ufficialmente il 6 dicembre alle ore 11:00, con l’inaugurazione alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessora Monica Lucarelli. Da quel momento avrà inizio un mese di iniziative che accompagnerà la città fino all’Epifania.

L’appuntamento più atteso è fissato per la mattina del 6 gennaio: l’arrivo della Befana concluderà la manifestazione nel segno della tradizione, regalando ai bambini un ultimo viaggio nella magia delle feste e rinnovando la capacità della piazza di unire la comunità in un clima di festa.

Photo Credits: Shutterstock