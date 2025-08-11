E’ un luogo ricco di storia e cultura a pochi passi dal Pantheon, avete mai visitato la Basilica Santa Maria di Roma?

Passano secoli ma Roma non smette di stupire chiunque la visiti. Turisti, cittadini, ognuno ha qualcosa da ricordare della città eterna dove la storia, la cultura e la tradizione si uniscono rendendola unica.

LEGGI ANCHE: — Accanto alla Basilica c’è un chiostro segreto con affreschi, palme e una fontana incantevole. Ecco quando visitarlo

Oggi vogliamo parlarvi della chiesa più ricca della Capitale: la Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Tutti i dettagli di seguito.

Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma, dove si trova? Un po’ di storia

A pochi passi dal Pantheon vi è una delle chiese più ricche da un punto di vista artistico di Roma. Il suo nome è Basilica di Santa Maria sopra Minerva, un edificio dallo stile gotico.

L’origine della basilica risale al 700. Papa Zaccaria l’aveva data in concessione alle suore brasiliane di Costantinopoli e poi ai frati domenicani. Nel 1400 la struttura ha iniziato a prendere le sembianze attuali, infatti, dal 1370 fino al 1453 hanno avuto luogo lavori di ristrutturazione che l’hanno trasformata nella basilica di oggi.

Molte modifiche però hanno rovinato la struttura originaria ed è per tale motivo che nel 1800 è stata ripristinata la forma dell’inizio.

Patrimonio artistico della Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma

La basilica è composta da 3 grandi navate, ognuna è separata da una fila di 12 colonne. Ai loro lati vi sono alcune antiche cappelle all’interno delle quali giacciono alcuni membri della famiglia Medici poiché sembra che la chiesa fosse collegata ai fiorentini e in particolare alla famiglia sopracitata.

All’interno poi vi sono molte opere d’arte, alcune delle quali hanno un grande valore artistico come la statua realizzata da Michelangelo in persona, il Cristo della Minerva. Poi ancora diversi importanti affreschi del Rinascimento come quello di San Tommaso d’Aquino che viene accompagnato dalla Vergine.

FOTO: SHUTTERSTOCK