La Basilica Santa Maria Maggiore è destinata a diventare un nuovo polo della cristianità

A partire da domenica 27 Aprile, dalle ore 7.00 alle 19.30, sarà possibile rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L’accesso sarà consentito negli stessi orari anche nei giorni successivi, permettendo a fedeli e visitatori di tributare il proprio saluto al pontefice.

Per seguire la situazione in tempo reale, è possibile collegarsi alla webcam posizionata di fronte alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza e gestire l’afflusso dei fedeli è prevista la chiusura di via dell’Esquilino e, se necessario, l’interdizione al transito pedonale del tratto antistante la basilica. Verrà inoltre creato un corridoio transennato per instradare i visitatori lungo via Liberiana e piazza dell’Esquilino.

Come raggiungere Santa Maria Maggiore

L’area della basilica è facilmente accessibile con il trasporto pubblico. Nei pressi fermano le linee:

C3, 16, 70, 71, 75, 105, 117 (non attiva nei giorni festivi), 150F, 360, 514, 590, 649 e 714.

La stazione Termini, servita dalle linee metro A e B/B1, è la fermata della metropolitana più vicina, raggiungibile con una breve passeggiata.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>