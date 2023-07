Sapete cosa è nascosto nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma? Una reliquia incredibile di cui in pochi sono a conoscenza

La Basilica di San Giovanni in Laterano si trova a Roma ed è anche definita come la Cattedrale di Roma. È la prima delle quattro basiliche papali maggiori ed è la più antica e importante basilica d’Occidente. Situata sul colle del Celio, rappresenta materialmente la Santa Sede dove ha la residenza. Al suo interno vi è una stanza nascosta in cui è conservata una reliquia molto importante.

Basilica San Giovanni in Laterano a Roma, la reliquia nella stanza nascosta: di cosa si tratta?

Basilica di San Giovanni

Nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma è conservata, secondo la tradizione la tavola dove si celebrò l’Ultima Cena. Tale informazione viene indicata nella Tabula Magna Leteranensis1 che si trova nella Sacrestia della basilica.

La tavola dell’Ultima Cena è posta nella parte superiore dell’altare del Ss. Sacramento, transetto Sud, dietro un prezioso bassorilievo d’argento massiccio di mille libbre di peso, di Curzio Vanni (XVI secolo), simbolo dell’Ultima Cena.

La tavola è costituita da due pannelli di m 0,60 x 1,20 ciascuno, di legno di cedro. A quanto pare, l’imperatore Tito l’avrebbe portata a Roma nell’anno 70 con il bottino della Prima Guerra Giudaica e dopo aver distrutto il tempio.

Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, il tabernacolo

Oltre alla tavola dell’Ultima cena, vi è anche un tabernacolo posto sull’altare gotico papale ed al suo interno vi sono due reliquie: le teste degli apostoli Giovanni e Paolo. Nel 1369, sono state messe in due busti oro e argento abbelliti da pietre preziose. Il gioielliere Giovanni Di Bartolo, per volere di Papa Urbano V, ha realizzato tali opere.

Oggi, la Basilica è visitata da tanti turisti che non perdono occasione di entrarvi e restare impressionati da così tanta bellezza e maestosità.

