Solstizio d'estate a Roma: l'effetto astronomico presso la Basilica di S. Maria degli Angeli da vedere almeno una volta nella vita

La Basilica S. Maria degli Angeli si trova nei pressi di Piazza della Repubblica a Roma. Se non ci siete mai stati, domani 21 Giugno potrebbe essere un’occasione imperdibile per farvi una visita. Nel giorno del solstizio d’Estate, infatti, accade qualcosa di veramente speciale. Per assistere al curioso evento bisogna recarsi nel transetto destro. Ecco cosa succede…

La Meridiana nella Basilica di S. Maria degli Angeli

Nel pavimento del transetto destro della basilica è incastonato un grande orologio solare, costruito da Francesco Bianchini, astronomo e matematico, e fu inaugurato il 6 ottobre 1702.

La sua funzione era quella di determinare con precisione il giorno di Pasqua – che si festeggia dopo l’equinozio di primavera. Pertanto l’orologio solare indica con precisione i moti del sole e della luna e fu costruito nella Basilica di S. Maria degli Angeli in quanto all’epoca era l’unica con una grandezza tale da poterlo ospitare.

Come riporta una targa all’interno della basilica, l’orologio solare

“[…] servì a regolare gli orologi di Roma fino al 1846 quando il cannone cominciò ad annunciare il mezzodì”

La meridiana dell’orologio misura ben 44,89 metri e, come detto, funge da calendario. Per determinare il giorno è sufficiente aspettare mezzodì e vedere dove si posa la luce. Infatti a circa 20 m dalla linea c’è un foro da cui entra un raggio di sole che, cadendo sulla meridiana, segna la data.

L’effetto spettacolare della meridiana il 21 Giugno

Il giorno del solstizio d’Estate, 21 Giugno, succede qualcosa di davvero speciale. Se si attende nei pressi del transetto destro, con l’avvicinarsi delle ore 12.00, un raggio di luce farà lentamente capolino dal foro nel soffitto. Se avrete la pazienza di aspettare, vedrete che il raggio si trasformerà in una sfera di luce che cadrà sul bellissimo marmo del pavimento, poggiandosi sulla decorazione dedicata al segno zodiacale del Cancro. Un momento speciale e magico assolutamente da non perdere, nel cuore di Roma.