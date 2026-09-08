Dal 10 al 13 settembre 2026 Paolo Gatti e Sharon Alessandri celebrano uno dei brani simbolo della tradizione musicale romana

Cento anni e non sentirli. “Barcarolo Romano”, uno dei brani più celebri e rappresentativi della tradizione musicale della Capitale, compie un secolo e torna a raccontare Roma, il Tevere e la memoria di una città attraverso la musica.

Dal 10 al 13 settembre 2026, il Teatro Marconi ospita Cento anni del Barcarolo Romano 1926-2026: Omaggio a Romolo Balzani, un progetto dell’Associazione Culturale Teatro Petrolini che ripercorre la storia e le sonorità di un brano entrato nell’immaginario collettivo romano.

A portare in scena questo viaggio nella memoria sarà il Maestro Paolo Gatti, musicista, compositore ed esecutore profondamente legato alla tradizione capitolina, affiancato sul palco da Sharon Alessandri.

“Barcarolo Romano”, un secolo di storia di Roma

Scritto nel 1926 da Romolo Balzani e Pio Pizzicaria, Barcarolo Romano si aggiudicò nello stesso anno la storica gara musicale di San Giovanni, diventando progressivamente uno dei simboli della canzone romana.

Il brano evoca il Tevere e la vita della Roma popolare, restituendo attraverso la musica un’immagine della Capitale legata al fiume, alle sue rive e alle persone che ne hanno attraversato la storia.

A cento anni dalla sua nascita, lo spettacolo vuole quindi essere molto più di una celebrazione musicale: un omaggio alla romanità e alla memoria collettiva, attraverso un repertorio capace ancora oggi di raccontare l’identità della città.

Paolo Gatti, una vita tra musica, teatro e tradizione romana

Protagonista dello spettacolo è Paolo Gatti, che ha costruito la propria formazione tra il Conservatorio di Santa Cecilia, dove ha seguito il corso di Composizione, e lo studio della chitarra classica con importanti maestri.

La sua carriera è iniziata giovanissimo. A soli 15 anni Gatti si esibiva sul palco del Folkstudio di via Garibaldi, storico locale fondato da Giancarlo Cesaroni, dove ha avuto modo di condividere gli esordi con giovani musicisti destinati a diventare protagonisti della musica italiana, tra cui Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Nel 1973 pubblica per IT/RCA l’album Due Gatti pe’ Roma e partecipa al Cantagiro Show nella sezione dedicata al folk.

Dal 1984 la sua attività si concentra anche sulla composizione e sull’esecuzione di musiche per teatro, cinema e televisione. Nel corso di una carriera lunga cinquant’anni ha collaborato con artisti e registi come Ennio Morricone, Carlo Lizzani, Nikita Mikhalkov, Giuseppe Patroni Griffi e Maurizio Scaparro, oltre a numerosi interpreti del teatro e dello spettacolo italiano.

Un omaggio alla canzone romana

Il centenario del Barcarolo Romano diventa così l’occasione per riportare al centro della scena un patrimonio musicale che continua a essere parte dell’identità di Roma.

Sul palco del Teatro Marconi, Paolo Gatti e Sharon Alessandri accompagneranno il pubblico in un percorso tra musica, storia e memoria, riscoprendo le atmosfere della Roma di un tempo e il legame indissolubile tra la città e il suo fiume.

Il progetto è promosso da Roma Capitale ed è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Cento anni del Barcarolo Romano: informazioni

Dove: Teatro Marconi, Roma

Quando: dal 10 al 13 settembre 2026

Spettacolo: Cento anni del Barcarolo Romano 1926-2026 – Omaggio a Romolo Balzani

In scena: Paolo Gatti e Sharon Alessandri

Info e prenotazioni: 06 5757488

Email: teatropetrolinitestaccio@gmail.com