Roma si prepara a festeggiare San Pietro e Paolo, patroni della città, tra usanze e tradizioni: tutti i dettagli

Roma è in preparazione per i festeggiamenti di San Pietro e Paolo previsti per il 29 giugno 2024.

Nella notte tra il 28 e il 29, però, la tradizione vuole che venga fatto un omaggio ai santi: stiamo parlando della bellissima usanza della barca, un rito particolare per capire come sarà il tempo, come andrà il raccolto e quale sarà il destino dei componenti della propria famiglia.

Roma, San Pietro e Paolo: l’usanza della barca

Tante sono le tradizioni e usanze che riguardano la festa di San Pietro e Paolo ma una in particolare riguarda la notte tra il 28 e il 29 giugno quando le persone riempiono un contenitore di vetro ampio e largo di acqua, al suo interno poi si fa colare una chiara d’uovo e si lascia riposare tutta la notte all’aperto o su un davanzale al chiaro di luna.

In questo modo si vuole far sì che la soluzione di acqua e uovo prenda la prima rugiada del mattino.

Il tutto per compiere una magia. Secondo la tradizione, l’apostolo Pietro dimostrerà la sua vicinanza ai fedeli soffiando all’interno del contenitore e facendo apparire la sua barca. Infatti, il giorno seguente, le persone vedranno all’interno della scatola delle sagome che riprendono le vele della barca di Pietro.

L’immagine però va interpretata, quindi, se il veliero avrà le vele aperte simboleggerà le giornate di sole, qualora le vele saranno chiuse e strette, esse significheranno pioggia in arrivo. In generale, una bella forma sta a significare un’ottima annata di raccolto.

Chi erano San Pietro e Paolo?

San Pietro e Paolo erano due apostoli di Cristo e secondo la credenza religiosa, i due arrivarono a Roma a bordo di una imbarcazione per fondare le basi del cristianesimo.

FOTO: SHUTTERSTOCK