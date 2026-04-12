Dopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, si prepara a chiudere la sua storica gestione per trasformarsi in un ristorante con una nuova anima.

A segnare il passaggio è stato un messaggio comparso sulla serranda del locale in piazza Giovanni da Triora: “Prossima apertura, nuova gestione”. Una scritta semplice, ma sufficiente a sancire la fine di un’epoca per un luogo diventato negli anni meta di fan, curiosi e residenti.

La chiusura è legata a una scelta personale: il titolare storico ha deciso di fermarsi dopo il pensionamento. Come raccontato dalla famiglia, il locale non sparirà del tutto, ma verrà rilanciato con un nuovo progetto: una bottiglieria con cucina, capace di unire somministrazione e ristorazione, mantenendo però un legame con il passato.

Ed è qui che emerge una coincidenza tanto curiosa quanto simbolica. Il cambiamento arriva infatti a pochi giorni dal ritorno in televisione della serie: il 13 aprile 2026 debutta la nuova stagione, Il Ritorno, che riporterà sullo schermo le vicende della famiglia guidata da Claudio Amendola nei panni di Giulio.

Un intreccio tra realtà e finzione che colpisce: mentre la fiction riaccende i riflettori su quei luoghi iconici, nella vita reale uno dei suoi simboli più riconoscibili cambia volto. Dal 2006, infatti, il bar è stato uno degli elementi centrali dell’immaginario della serie, contribuendo a rendere la Garbatella un punto di riferimento anche per il turismo televisivo.

Il nuovo corso sarà affidato a due imprenditori già attivi nel quartiere, con l’obiettivo di rinnovare lo spazio senza cancellarne la memoria. Cambieranno gli ambienti, la proposta e l’esperienza complessiva, ma resterà vivo il legame con una storia che ha segnato un’intera generazione.

Così, mentre sullo schermo i Cesaroni tornano “a casa”, nella realtà quel luogo simbolo si prepara a iniziare un nuovo capitolo. Un passaggio che racconta, ancora una volta, quanto Roma sappia trasformarsi senza dimenticare ciò che è stata.