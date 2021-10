Ballottaggio Roma, tessera elettorale esaurita. Come richiedere il rinnovo

Ballottaggio Roma 2021 tessera esaurita: dove rinnovarla Domenica 17 Ottobre e Lunedì 18 Ottobre 2021 si svolgerà il ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco. A […]

Ballottaggio Roma 2021 tessera esaurita: dove rinnovarla

Domenica 17 Ottobre e Lunedì 18 Ottobre 2021 si svolgerà il ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco.

A scontrarsi sono il candidato del centrodestra Enrico Michetti e il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri.

Per esprimere il proprio voto, l’elettore dovrà recarsi al seggio con la sua tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

BALLOTTAGGIO, QUANDO SI VOTA?

Domenica 17 Ottobre e Lunedì 18 Ottobre 2021

TESSERA ELETTORALE ESAURITA, DOVE ANDARE?

E’ opportuno che l’elettore verifichi per tempo il possesso della tessera elettorale non esaurita, al fine di richiedere al più presto, ove necessario, il rilascio del duplicato che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale di Via Luigi Petroselli, 50 (con orario 8.00 – 18.30 dal lunedì al venerdì) o presso gli sportelli degli uffici elettorali dei Municipi.

Il duplicato della tessera elettorale non ha costi ed è rilasciato a vista.

Si rammenta che, nel caso di esaurimento degli spazi per la certificazione del diritto di voto, il rilascio di una nuova tessera elettorale avverrà esclusivamente su domanda degli interessati.

Ballottaggio Elezioni Roma 2021: Tessera elettorale esaurita dove ritirarla. Ecco gli ORARI di tutti i Municipi

Gli indirizzi e gli orari degli uffici municipali

Municipio I:

Sede via Luigi Petroselli, 50 – Circonvallazione Trionfale, 19

Orari: Dal 27/09/2021 al 01/10/2021: apertura straordinaria fino alle ore 18.00 – sabato 02/10/2021: apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – domenica 03/10/2021: apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 23.00 lunedì 04/10/2021: apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Municipio II:

Sedi: via Dire Daua, 11 – Via Goito, 35 – Piazza Grecia, 23 – via Catania, 70

Orari: sabato 25 settembre dalle 8.30 alle 15.30 – da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre dalle 8.30 alle 18.00 – sabato 2 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 – domenica 3 ottobre dalle 7.00 alle 23.00 – lunedì 4 ottobre dalle 7.00 alle 15.00

Via Catania: domenica chiuso.

Municipio III

Sede: via Umberto Fracchia, 45

Orari: da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021 fino alle ore 18.00; sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00; domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00; lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Municipio IV:

Sede: via Tiburtina 1163, via San Romano 14 e via Rivisondoli 2).

Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 18:00 Sabato dalle 9:00 alle 18:00 Domenica 3 dalle 7:00 alle 23:00 Lunedì 4 ottobre dalle 8:30 alle 15:00

Municipio V:

Sede: via Torre Annunziata 1, sede di Via Prenestina 510.

Orari: il lunedì – mercoledì e venerdì 8:30 – 13:00, il martedì e giovedì 8:30 – 16:30. Dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 8:30/18:00 – sabato 2 ottobre 2021 9:00/18:00 – domenica 3 ottobre 2021 7:00/23:00 – lunedì 4 ottobre 2021 7:00/15:00.

Municipio VI:

Sede viale Duilio Cambellotti, 11 –

Orari: Da Lunedì 27/09/2021 a Venerdì 01/10/2021 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 (orario continuato), Sabato 02/10/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato), Domenica 03/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (orario continuato), Lunedì 04/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 15:00 (orario continuato).

Municipio VII

Sede di Piazza di Cinecittà 11 e sede di Via T. Fortifiocca 71

Orari: Da Lunedì 27/09/2021 a Venerdì 01/10/2021 dalle ore 8:30 alle ore 18:00, Sabato 02/10/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00, Domenica 03/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 23:00, Lunedì 04/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Municipio VIII

Sede via Benedetto Croce, 50

Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 – Dalle ore 8.30 alle ore 18 – Sabato 02/10/2021 Dalle ore 9 alle ore 18 – Domenica 03/10/2021 Dalle ore 7 alle ore 23 – Lunedì 04/10/2021 Dalle ore 7 alle ore 15

Municipio IX

Sede: viale Ignazio Silone Ponte I

Lunedì 27/09/2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 – Martedì 28/09/202 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – mercoledì 29/09/2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 – giovedì 30/09/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – venerdì 01/10/2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 – sabato 02/10/2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 – domenica 03/10/2021 dalle 07:00 alle ore 23:00 – lunedì 04/10/2021 dalle ore 07:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00

Municipio X

Sede di Ostia Lido: Via Claudio 1 – Sede di Acilia: Piazza Capelvenere 13

Dal 27 settembre 2021 al 01 ottobre 2021 ore: 08.30 – 18.00 – Sabato 02.10.2021 ore: 09.00 – 18.00 – Domenica 03.10.2021 ore: 07.00 – 23.00 – Lunedì 04.10.2021 ore: 07.00 – 15.00

Municipio XI

Sedi: via Portuense 579 e via Mazzacurati 73/75 via Cardano 135

Orari: dal 27/09/2021 al 01/10/2021 fino alle ore 18.00 – sabato 02/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – domenica 03/10/2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 – lunedì 04/10/2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Municipio XII

Sede via Fabiola, 14

da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021 fino alle ore 18.00 – sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 – domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 – lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Municipio XIII

Sede via Aurelia 470

dal 27/09/2021 al 01/10/2021 – Apertura straordinaria fino alle ore 18.00 Sabato 02/10/2021 – Apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – Domenica 03/10/2021 – Apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 23.00 Lunedì 04/10/2021 – Apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Municipio XIV

Sede: Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Padiglione 29

da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021 fino alle ore 18.00; – sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00; – domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00; – lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Municipio XV

Sede via Enrico Bassano, 10 – Piazza Saxa Rubra 19

da lunedì 27 settembre 2021 a venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 18.00; – sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00; – domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00; – lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.