È il museo più instagrammabile di Roma: qui bambini e adulti diventano i protagonisti assoluti

Un’esperienza unica da godersi a Roma fino al 1° maggio: il Balloon Museum, la prima mostra dedicata alla balloon & inflatable art

A grande richiesta, il museo più instagrammabile di Roma, il Balloon Museum, resterà aperto fino al 1° maggio 2022. Ma cosa offre questo posto straordinario tanto colorato quanto affascinante? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il Balloon Museum di Roma è il primo museo italiano interamente dedicato alla balloon & inflatable art: ciò ne fa la mostra più instagrammabile della capitale! Photo Credits: Ufficio Stampa BalloonMuseum

Roma: il Balloon Museum aperto fino al 1° maggio 2022

Sarebbe dovuto rimanere aperto ‘solo’ fino al 5 marzo 2022 e invece il Balloon Museum di Roma resterà nella capitale fino al prossimo 1° maggio. Già una prima proroga era stata decretata fino al 3 aprile ma, visto il suo grande successo, si è deciso di prolungare l’evento per la gioia di tutti i visitatori, grandi e piccini che siano.

Dedicato completamente alla balloon & inflatable art, si tratta senza alcun dubbio del museo più instagrammabile di Roma. Una mostra davvero unica che si trova presso l’ex Deposito Atac, negli spazi del Pratibus District di Viale Angelico.

Il percorso interattivo del museo dedicato all’arte gonfiabile

Aperto fin dallo scorso dicembre, offre un percorso espositivo nel quale è possibile ammirare spettacolari creazioni di artisti esperti nell’arte della modellazione dei palloncini, con opere dal forte messaggio sociale realizzate con materiali interamente biodegradabili e prodotte con lattice di gomma naturale.

Si tratta del primo luogo in Italia interamente dedicato all’arte gonfiabile, per un’esperienza immersiva per tutti gli adulti e i bambini. Oltre a poter scattare foto originali in scenari colorati e divertenti, è possibile infatti entrare nel percorso “Let’s Fly” in tutta la sua caleidoscopica maestosità, con attività interattive, vasche piene di palline e perfino un ristorante a tema.

Photo Credits: Ufficio Stampa BalloonMuseum

Info: https://balloonmuseum.it/