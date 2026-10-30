A Roma i ballerini danzano sospesi sulle facciate dei palazzi: il festival che trasforma i muri della città in spettacolari palcoscenici.

Dimenticatevi il palcoscenico, le poltrone di velluto e il sipario che si alza: a Roma danza e spettacolo cambiano prospettiva. I ballerini si arrampicano sulle facciate dei palazzi, danzano sospesi nel vuoto e trasformano i muri della città in scenografie sorprendenti. È l’idea alla base di un festival gratuito che porta acrobazie, corpi in movimento e coreografie aeree fuori dai teatri tradizionali, invitando il pubblico a levare gli occhi verso il cielo.

Danza in Levare: la periferia diventa un palcoscenico, a Roma i ballerini salgono sui muri

Si chiama Danza in Levare ed è un progetto della Biennale MArteLive Plus, in programma dal 30 ottobre al 5 dicembre 2026. A diventare protagonisti sono i quartieri di Casal de’ Pazzi, Corviale e Spinaceto, dove edifici e spazi ospitano danza verticale, circo contemporaneo e acrobatica aerea.

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Ideato da Giuseppe Casa con Francesca Ciaralli, il festival coinvolge compagnie come Il Posto, Materiaviva, Lodi Circus, Uscite di Emergenza e Collettivo Flaan. L’obiettivo è quello di ribaltare lo sguardo sulle periferie: non solo semplici sfondi della vita urbana, ma luoghi in cui architettura e movimento raccontano una Roma diversa.

Il debutto è previsto per stasera, venerdì 30 ottobre alle 21 a Villa Ipazia d’Alessandria, a Casal de’ Pazzi, con Fuoribordo della compagnia Il Posto: i danzatori si muoveranno lungo le pareti accompagnati da musica dal vivo. Nella stessa sede, l’8 novembre e il 5 dicembre, arriva La città sospesadi Materiaviva.

A Spinaceto, il 14 e 15 novembre alle 19, Lodi Circus presenta Aka al Parco dei Caduti. In calendario anche laboratori di acrodanza e tessuto aereo, pensati per avvicinare il pubblico alle discipline circensi.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per i laboratori è obbligatoria la prenotazione su www.danzainlevare.it.

Photo Credits: Ufficio Stampa Danza in Levare

Photo Credits: Ufficio Stampa Danza in Levare

Photo Credits: Ufficio Stampa Danza in Levare