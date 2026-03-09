Su Monte Mario si nasconde un balcone segreto su Roma: una passeggiata nel verde con vista spettacolare sul Cupolone di San Pietro.

Roma è celebre anche per i suoi belvedere: dal Pincio al Gianicolo, passando per lo Zodiaco, la città offre numerosi punti da cui ammirare il suo straordinario skyline: eppure su Monte Marioesiste un luogo meno conosciuto, una passeggiata con un balcone “segreto” immerso nel verde e lontano dal caos del centro, che regala una prospettiva davvero unica sulla Capitale. Un luogo magico dove, tra alberi e sentieri, si apre uno dei panorami più suggestivi di Roma, con il Cupolone di San Pietro protagonista assoluto.

La Passeggiata Massimo Cimino: il balcone segreto di Monte Mario con una vista spettacolare su Roma

Tra i sentieri della Riserva Naturale di Monte Mario si trova la Passeggiata Massimo Cimino, un percorso panoramico che molti romani considerano uno dei segreti meglio custoditi della città. Situato a circa 139 metri di altezza, questo punto offre una vista privilegiata su Roma e sulla cupola di San Pietro, che appare sorprendentemente vicina.

Il luogo ha anche una storia affascinante. Il colle su cui si trova la passeggiata era noto già nel Medioevo e venne citato persino da Dante Alighieri nella Divina Commedia, dove lo chiamò “Monte Malo”, forse per via dei sentieri impervi o della reputazione che aveva all’epoca. Con il passare dei secoli il nome cambiò in Monte Mario, dal nome del nobile Mario Mellini, proprietario di una villa che sorgeva su queste alture nel Quattrocento.

Il momento più spettacolare arriva quando si raggiunge lo slargo panoramico. Da qui lo sguardo abbraccia gran parte della città e la Cupola di San Pietro domina l’orizzonte con una prospettiva davvero particolare, quasi come se fosse a portata di mano.

Dalla terrazza naturale si distinguono anche lo Stadio Olimpico, il Palazzo della Farnesina e il corso del Tevere che serpeggia tra i palazzi del centro storico. Il panorama è diverso da quello dei belvedere più famosi: qui Roma appare stratificata e immensa, con le sue cupole e i suoi monumenti che emergono tra il verde.

Photo Credits: Shutterstock