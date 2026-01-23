Oggi 23 gennaio a Roma c’è il “bacio” Luna-Saturno: visibile dal tardo pomeriggio, picco alle 17:30. Ecco i punti top dove ammirarlo!

Oggi, 23 gennaio, il cielo di Roma ci regalerà uno spettacolo raro e delicato: il “bacio” tra la Luna e Saturno. La congiunzione sarà visibile dal tardo pomeriggio, con il momento più suggestivo attorno alle 17:30, quando la falce di Luna crescente sembrerà avvicinarsi al pianeta degli anelli. Se le condizioni meteo collaboreranno, basta trovare il punto giusto e alzare gli occhi per vivere un piccolo evento da ricordare. E noi abbiamo deciso di suggerirvene qualcuno davvero spettacolare!

Bacio Luna-Saturno a Roma: guardalo dal parco della Caffarella

Nel cuore del Parco dell’Appia Antica, la Caffarella è una scelta perfetta per osservare il bacio Luna-Saturno lontano dal caos e con un orizzonte più “pulito”. Qui, tra sentieri e radure, il cielo sembra più ampio e l’inquinamento luminoso si attenua: l’ideale per distinguere Saturno vicino alla falce, a Sud-Ovest, poco dopo il tramonto.

Ammirare il bacio dal Giardino degli Aranci o dalla Terrazza del Pincio

Se vuoi un’atmosfera più cittadina ma ancora magica, il Giardino degli Aranci sull’Aventino regala silenzio e una vista poetica sui tetti di Roma: perfetto per un momento romantico “con il naso all’insù”. E poi c’è la Terrazza del Pincio: il terzo spot è davvero un colpo d’occhio, perché la congiunzione si incornicia sopra il centro storico e sembra dialogare con la città illuminata, tra obelisco e profili monumentali.

