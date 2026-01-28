Il cielo anticipa San Valentino: a fine gennaio Luna e Giove si “baciano” nel cielo, uno spettacolo romantico visibile a occhio nudo

Il cielo di fine gennaio regala uno spettacolo dal sapore romantico, capace di anticipare l’atmosfera di San Valentino: nelle prossime sere, la Luna e Giove appariranno insolitamente vicini, dando vita a quello che gli astronomi chiamano un “bacio” celeste. Un incontro suggestivo, facile da osservare anche senza strumenti, che promette di attirare verso l’alto tutti i nostri sguardi (e tutti i nostri desideri).

LEGGI ANCHE: Settant’anni di Olimpiadi in un’immagine: l’omaggio illustrato di Pierpaolo Rovero

Quando e dove osservare il “bacio” celeste tra la Luna e Giove

Il momento più atteso è fissato per la sera del 30 gennaio, quando la Luna passerà molto vicino a Giove nella costellazione dei Gemelli. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo, tempo permettendo, già dopo il tramonto e per diverse ore. Guardando verso est, i due astri appariranno come una coppia luminosa, facilmente riconoscibile anche da chi non ha particolare dimestichezza con il cielo notturno.

Leggi anche: — A Roma si può vedere il cielo stellato anche di giorno: il luogo dall’atmosfera magica e misteriosa

Secondo le indicazioni degli esperti, l’orario migliore per osservare il “bacio” sarà intorno alle 20, quando il cielo sarà sufficientemente buio ma i due protagonisti ancora ben alti sull’orizzonte. A rendere lo spettacolo ancora più interessante contribuirà la posizione delle stelle Castore e Polluce, che completeranno una sorta di figura geometrica nel cielo, rendendo l’osservazione ancora più affascinante.

L’incontro tra Luna e Giove non è un evento rarissimo, ma ogni “bacio” ha caratteristiche diverse e irripetibili. In questo caso, la Luna sarà molto vicina alla fase di piena, prevista per il 1° febbraio, e apparirà quindi particolarmente luminosa. Giove, dal canto suo, è il pianeta più brillante del cielo notturno dopo Venere, e non ha problemi di visibilità anche in aree urbane con un po’ di inquinamento luminoso.

Questo rende l’evento perfetto anche per chi vive in città e vuole concedersi un momento di stupore senza allontanarsi troppo da casa. Un balcone, una terrazza o un punto panoramico possono bastare per godersi lo spettacolo.

Photo Credits: Shutterstock