A primavera Piazza di Spagna si colora con 340 azalee: una tradizione secolare che trasforma Trinità dei Monti in uno spettacolo unico.

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, Piazza di Spagna torna a vestirsi di colori grazie alle azalee che riescono a trasformare la Scalinata di Trinità dei Monti in uno spettacolo unico. Per il 2026 sono 340 gli esemplari protagonisti di una tradizione che affonda le radici in oltre due secoli di storia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

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Roma, le azalee in Piazza di Spagna: una tradizione storica tra bellezza e cura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La presenza delle azalee a Piazza di Spagna è una consuetudine che risale all’Ottocento, con piante provenienti dal Semenzaio di San Sisto, attivo sin dal 1814. Nel corso degli anni, questa pratica si è consolidata fino a diventare un vero e proprio simbolo della primavera romana. Le varietà utilizzate, come le “Bianche di Spagna” e le azalee fenicie, sono scelte per la loro resa estetica e la capacità di adattarsi al contesto monumentale.

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340 azalee per colorare la scalinata di Trinità dei Monti nel 2026

Per la primavera 2026, sono ben 340 le azalee che sono state disposte lungo i gradini della scalinata di Trinità dei Monti, creando un percorso visivo armonico che accompagna visitatori e turisti senza ostacolare il passaggio.

L’allestimento, curato nei minimi dettagli, esalta il dialogo tra natura e architettura, trasformando uno dei luoghi più iconici di Roma in un’esperienza immersiva tra colori, luce e storia. Al termine della fioritura, le piante verranno riportate al vivaio per essere conservate e curate in vista delle edizioni future.

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