Vicino Roma, tra i castagneti dei Monti Lepini, Montelanico celebra l’autunno più autentico con profumi, arte e tradizione.

Tra le colline dei Monti Lepini, a circa settanta chilometri dalla Capitale, c’è un luogo dove l’autunno conserva ancora il suo volto più vero: Montelanico. Qui, tra boschi di castagni secolari, vicoli in pietra e profumi di legna, il borgo si trasforma ogni ottobre in un piccolo regno di colori e sapori che raccontano la Roma rurale più autentica. Ma cosa nasconde davvero questo tesoro nascosto?

Montelanico: il borgo tra i Monti Lepini e la Valle del Sacco

Circondato da castagneti e faggete, Montelanico sorge in una posizione incantevole tra i Monti Lepini e la Valle del Sacco. Il suo nome, secondo la leggenda, deriverebbe da un pastore che accumulò tanta lana da formare un “monte di lana” — da cui Montelanico.

Ma dietro la suggestione della sua origine etimologica si nascondono origini antiche: resti di mura romane, portali medievali e chiese barocche ne testimoniano la lunga storia. Il centro storico, raccolto e silenzioso, custodisce la fontana in piazza opera dello scultore ciociaro Ernesto Biondi e accompagna il visitatore tra la Chiesa di San Pietro Apostolo e il Santuario della Madonna del Soccorso, punto panoramico affacciato sui boschi.

Ogni terza settimana di ottobre, Montelanico celebra la Sagra della Castagna, una tradizione che dal 1963 accende il borgo con tre giorni di festa. Le vie si riempiono di profumi di caldarroste, musica popolare, balli e piatti tipici a base di castagne, mentre cantine e capanne aprono le porte ai visitatori. Nella stessa domenica si tiene anche il “Riccio d’Oro”, un concorso di pittura che richiama artisti da tutto il centro Italia e trasforma le stradine in una galleria d’arte a cielo aperto.

Tra il suono dei tamburelli e il colore delle foglie, Montelanico riesce a regalarci un’esperienza che unisce natura, cultura e convivialità, restituendo a chi arriva da Roma la sensazione di un tempo lento, autentico e profondamente umano — quello dell’autunno vero.

Photo Credits: Shutterstock