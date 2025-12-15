Da oggi, lunedì 15 dicembre 2025, entrano ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est di Roma e su viale Isacco Newton. Dopo settimane di test e pre-esercizio, i dispositivi iniziano a sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità previsti.

La decisione è stata annunciata dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha confermato la conclusione della fase di prova, durante la quale non venivano elevate multe nonostante le numerose infrazioni rilevate.

Dove sono posizionati gli autovelox

I dispositivi attivati sono quattro in totale:

– Tangenziale Est (via del Foro Italico)

un autovelox in direzione San Giovanni

un autovelox in direzione Stadio Olimpico

Viale Isacco Newton un dispositivo per ciascun senso di marcia



In tutti i tratti interessati, il limite massimo di velocità è fissato a 70 km/h e viene segnalato dalla relativa cartellonistica.

Gli importi delle multe

Gli importi delle multe per gli autovelox sulla Tangenziale Est di Roma (attivi dal 15 dicembre 2025) seguono il Codice della Strada, con sanzioni pecuniarie che variano in base a quanto si supera il limite, da circa 42€ (fino a 10 km/h) fino a oltre 3.000€ (oltre 60 km/h) , accompagnate da decurtazione punti patente (3, 6, 10 punti) e sospensione della patente per eccessi gravi, con una tolleranza del 5% (minimo 5 km/h).

Durante il periodo di prova, i rilevatori hanno registrato dati significativi:

6.449 potenziali infrazioni al giorno

8% dei veicoli oltre il limite di velocità

oltre il limite di velocità picchi dell’11,3% sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni

sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni 2.889 rilevazioni solo su quel singolo dispositivo

Numeri che, secondo il Campidoglio, dimostrano la necessità di intensificare i controlli per migliorare la sicurezza stradale.

L’amministrazione comunale ribadisce che l’obiettivo degli autovelox non è fare cassa, ma ridurre il numero di incidenti, soprattutto quelli più gravi. A sostegno di questa linea, l’assessore Patanè ha ricordato il caso della Galleria Giovanni XXIII, dove l’introduzione dei sistemi di controllo della velocità ha portato a una riduzione degli incidenti del 70%.

La velocità eccessiva resta infatti una delle principali cause di sinistri stradali con vittime sulle strade italiane.

In arrivo altri autovelox a Roma

Quelli attivati oggi sono solo una parte di un piano più ampio: il Campidoglio prevede l’installazione di circa 60 autovelox fissi in tutta la città. Tra i prossimi tratti interessati figurano anche via Cristoforo Colombo e corso Francia.

Da oggi niente più tolleranza

Con l’entrata in funzione ufficiale dei dispositivi, non sono previsti ulteriori periodi di tolleranza. Da oggi chi supererà i 70 km/h nei tratti controllati sulla Tangenziale Est e su viale Isacco Newton sarà multato.

L’invito del Comune agli automobilisti è chiaro: guidare con maggiore attenzione e prudenza, nel rispetto dei limiti e della sicurezza di tutti. 🚗⚠️