Continua il viaggio di PE-PPE, il bus della cultura che ha già fatto tappa in alcuni dei luoghi storici più importanti di Roma e negli appuntamenti dell’Estate Romana, coinvolgendo con grande successo cittadine e cittadini di tutte le età.

Pensato per rendere l’arte e la storia più accessibili, PE-PPE è un autobus colorato che, fino al 12 ottobre 2025, collegherà ogni singolo Municipio con spazi culturali della città: dai musei più noti ai siti archeologici meno frequentati, dai parchi storici alle rassegne cinematografiche e agli spettacoli dal vivo.



L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e i Municipi, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, si rivolge a tutte e tutti: l’obiettivo è ridurre le distanze fisiche e sociali tra i cittadini e la cultura, offrendo un servizio gratuito, comodo e coinvolgente.

PE-PPE propone 75 itinerari complessivi, organizzati su oltre tre mesi. Ogni percorso è gratuito e comprende:

– il trasporto andata e ritorno dal Municipio di appartenenza verso la destinazione culturale;

– la visita guidata o la partecipazione a un evento culturale;

– e, novità importante, l’ingresso gratuito anche nei siti e manifestazioni normalmente a pagamento.

Come partecipare

La partecipazione è semplice: basta prenotare il proprio posto contattando la Presidenza o l’Assessorato alla Cultura del Municipio di riferimento (o anche di un altro Municipio).

Prenotazioni: presidenza.mun03@comune.roma.it

Gli orari di partenza sono solitamente fissati alle 9:30, con visita alle 10:45 e ritorno previsto per le 12:30.

Il programma completo di agosto è disponibile presso i Municipi e online, e ogni settimana vengono aggiornati i percorsi con nuovi luoghi e appuntamenti.

Alcune delle tappe previste includono:

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Ara Pacis

Musei Capitolini

Centrale Montemartini

Museo della Forma Urbis

Villa Torlonia (con percorsi fiabeschi per grandi e piccoli)

Ma il vero valore aggiunto del progetto è che PE-PPE non si ferma ai “grandi classici”, portando i cittadini anche alla scoperta di luoghi nascosti, periferie ricche di storia, e eventi diffusi dell’estate romana come arene cinematografiche, presentazioni di libri e spettacoli dal vivo.

Programma P.E./P.P.E. – Mese di Agosto 2025

🔹 Domenica 24 agosto – Municipio II

Partenza: ore 9:30 – Piazza Annibaliano (lato Via Bressanone)

ore 9:30 – Piazza Annibaliano (lato Via Bressanone) Visita: Museo di Roma a Palazzo Braschi, ore 10:45

Museo di Roma a Palazzo Braschi, ore 10:45 Ritorno: ore 12:30

ore 12:30 Prenotazioni: cultura.municipio02@comune.roma.it

🔹 Mercoledì 27 agosto – Municipio X

Partenza: ore 9:30 – Stazione Lido Centro (Ostia)

ore 9:30 – Stazione Lido Centro (Ostia) Visita: Villa Torlonia – “Alla ricerca dei luoghi fiabeschi”, ore 10:45

Villa Torlonia – “Alla ricerca dei luoghi fiabeschi”, ore 10:45 Ritorno: ore 12:30

ore 12:30 Prenotazioni: presidenza.mun10@comune.roma.it

🔹 Giovedì 28 agosto – Municipio IV

Partenza: ore 9:30 – Metro Ponte Mammolo

ore 9:30 – Metro Ponte Mammolo Visita: Ara Pacis, ore 10:45

Ara Pacis, ore 10:45 Ritorno: ore 12:30

ore 12:30 Prenotazioni: presidenza.mun04@comune.roma.it

🔹 Venerdì 29 agosto – Municipio VI

Partenza: ore 9:30 – Via Antonio Puccinelli (Borghesiana)

ore 9:30 – Via Antonio Puccinelli (Borghesiana) Visita: Musei Capitolini, ore 10:45

Musei Capitolini, ore 10:45 Ritorno: ore 12:30

ore 12:30 Prenotazioni: presidenza.municipio06@comune.roma.it

🔹 Sabato 30 agosto – Municipio I

Partenza: ore 9:30 – Via Luigi Petroselli 50

ore 9:30 – Via Luigi Petroselli 50 Visita: Villa Torlonia – “Alla ricerca dei luoghi fiabeschi”, ore 10:45

Villa Torlonia – “Alla ricerca dei luoghi fiabeschi”, ore 10:45 Ritorno: ore 12:30

ore 12:30 Prenotazioni: presidenza.mun01@comune.roma.it

🔹 Domenica 31 agosto – Municipio III

Prenotazioni: presidenza.mun03@comune.roma.it

Partenza: ore 9:30 – Piazza Conca d’Oro (lato ponte delle Valli)

Visita: Museo di Roma a Palazzo Braschi, ore 10:45

Ritorno: ore 12:30

