L’Australian Open 2026 ha aperto come da tradizione la stagione dei tornei del Grande Slam, portando a Melbourne il meglio del tennis mondiale. Il torneo si svolgerà sui campi in cemento del Melbourne Park, scenario ormai iconico che ogni anno inaugura il calendario tennistico internazionale con due settimane di grande spettacolo.

L’edizione 2026 si concluderà con due appuntamenti molto attesi:

31 gennaio 2026 – Finale femminile

1° febbraio 2026 – Finale maschile

Le finali, in programma sulla leggendaria Rod Laver Arena, rappresenteranno il momento culminante di un torneo che vedrà protagonisti i migliori interpreti del tennis mondiale.

L’attesa per il grande duello

Tra gli appassionati cresce l’attesa per quello che molti già immaginano come il possibile match clou del torneo: lo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due giovani fuoriclasse, ormai protagonisti assoluti del circuito ATP, incarnano la nuova era del tennis mondiale e hanno già regalato sfide memorabili negli ultimi anni.

Un loro confronto in finale sarebbe il coronamento perfetto di un Australian Open che si preannuncia spettacolare, intenso e ricco di emozioni.