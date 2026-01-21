Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026 e lo fa in una sfida che promette attenzione e atmosfera speciale. Il numero uno azzurro affronterà l’australiano James Duckworth nel match valido per il secondo turno del torneo di Melbourne.

Ecco quando gioca Sinner il 22 gennaio, a che ora e dove vedere la partita in tv e in streaming.

A che ora gioca Sinner il 22 gennaio

Il match tra Sinner e Duckworth è in programma mercoledì 22 gennaio 2026, con inizio previsto non prima delle ore 9.00 italiane. L’orario potrà variare leggermente in base all’andamento del programma sul campo, ma la finestra di riferimento resta quella della mattinata italiana.

Un appuntamento da segnare per i tifosi azzurri, che dovranno puntare la sveglia per seguire Sinner dall’altra parte del mondo.

Dove vedere Sinner-Duckworth in tv e streaming

L’incontro sarà visibile in esclusiva sui canali Warner Bros. Discovery, che detengono i diritti degli Australian Open 2026.

Nel dettaglio:

Tutti i match, dalle qualificazioni alle finali, sono disponibili in streaming su discovery+ e HBO Max

Le partite principali, tra cui quella di Sinner, andranno in onda anche sui canali Eurosport

Eurosport è visibile tramite DAZN, TimVision e Prime Video Channels

Una copertura completa, pensata per seguire ogni fase del torneo senza interruzioni.

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner

Classe 1992, James Duckworth è uno dei tennisti australiani più resilienti del circuito. Lontano dai riflettori riservati ai grandi nomi del tennis aussie, ha costruito la sua carriera con lavoro e determinazione, spesso dovendo ripartire da zero dopo lunghi stop fisici: in carriera ha affrontato nove interventi chirurgici tra gomito, piede, spalla e anca.

Il suo è un tennis concreto e ordinato, basato su un buon servizio e su scambi solidi da fondo campo. Non un talento precoce, ma un giocatore capace di arrivare fino alla top 50 mondiale grazie a sacrificio e mentalità.

Nel 2025, Duckworth ha ritrovato continuità tra circuito ATP e Challenger, conquistando il NSW Open di Sydney, battendo in finale Hayato Matsuoka per 6-1, 6-4. Un successo che gli ha dato fiducia proprio alla vigilia degli Australian Open giocati in casa.

I precedenti con Sinner

Sinner e Duckworth si sono affrontati tre volte nel circuito ATP. L’unica vittoria dell’australiano risale al Masters 1000 di Toronto 2021, un precedente che rende la sfida interessante soprattutto davanti al pubblico di Melbourne, pronto a spingere il proprio beniamino.

Per Duckworth è una grande occasione; per Sinner, un altro passo da compiere con concentrazione in uno Slam che resta uno degli obiettivi principali della stagione.

Dove vedere Sinner oggi agli Australian Open 2026

Tutte le partite di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, a partire dal match di oggi contro Hugo Gaston, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport.

Eurosport è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Discovery+

DAZN

TIMVISION

HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport)

Non è prevista la trasmissione in chiaro.

Come vedere Sinner in streaming con Amazon Prime Video

Chi non è ancora abbonato può attivare facilmente uno dei servizi disponibili. In particolare, gli utenti Amazon Prime Video possono sottoscrivere direttamente Discovery+ dall’app Prime Video, scegliendo il pacchetto sport & intrattenimento.

Costo: 7,99 euro al mese

Disdetta: in qualsiasi momento

Accesso: tramite app Prime Video su smartphone, tablet e smart TV

Vantaggi: diretta dei match e possibilità di rivederli on demand

Alternativa HBO Max

I canali Eurosport sono disponibili anche su HBO Max, piattaforma appena arrivata in Italia.