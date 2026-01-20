loading

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo, due volte campione in carica a Melbourne, inaugura oggi – martedì 20 gennaio – il suo 25° torneo del Grande Slam affrontando il mancino francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking ATP.

L’incontro è in programma alle ore 9:00 italiane, con il solito fattore fuso orario da tenere in considerazione: Melbourne è infatti avanti di dieci ore rispetto all’Italia.

Leggi anche: — Internazionali di Tennis a Roma 2026: è partita la corsa ai biglietti

Il tennista azzurro punta a entrare ulteriormente nella leggenda del torneo. Con un’eventuale vittoria finale, Sinner diventerebbe infatti il quarto giocatore nella storia a conquistare tre titoli consecutivi in singolare maschile agli Australian Open, dopo Jack Crawford (1931-1933), Roy Emerson (1963-1967) e Novak Djokovic (2011-2013 e 2019-2021).

Non solo. Sinner potrebbe diventare anche il quinto giocatore dell’Era Open con almeno tre titoli (anche non consecutivi) all’attivo a Melbourne, raggiungendo Djokovic, Federer, Agassi e Wilander.

I numeri sorridono all’azzurro:

  • 2 vittorie su 2 nei precedenti contro Gaston, entrambe in due set (Marsiglia e Miami 2021)
  • imbattuto negli Slam contro giocatori fuori dalla Top 80
  • 16 vittorie consecutive contro mancini
  • 10 successi di fila senza perdere un set

Per Gaston, mai vittorioso contro un Top 5 e mai oltre il secondo turno agli Australian Open, servirà una vera impresa.

Dove vedere Sinner oggi agli Australian Open 2026

Tutte le partite di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, a partire dal match di oggi contro Hugo Gaston, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport.

Eurosport è disponibile sulle seguenti piattaforme:

  • Discovery+
  • DAZN
  • TIMVISION
  • HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport)

Non è prevista la trasmissione in chiaro.

Come vedere Sinner in streaming con Amazon Prime Video

Chi non è ancora abbonato può attivare facilmente uno dei servizi disponibili. In particolare, gli utenti Amazon Prime Video possono sottoscrivere direttamente Discovery+ dall’app Prime Video, scegliendo il pacchetto sport & intrattenimento.

  • Costo: 7,99 euro al mese
  • Disdetta: in qualsiasi momento
  • Accesso: tramite app Prime Video su smartphone, tablet e smart TV
  • Vantaggi: diretta dei match e possibilità di rivederli on demand

Alternativa HBO Max

I canali Eurosport sono disponibili anche su HBO Max, piattaforma appena arrivata in Italia.

  • Abbonamento a partire da 5,99 euro al mese
  • +3 euro per il pacchetto sport
  • Attivabile direttamente sul sito HBO Max o tramite Amazon Prime Video
  • Disdetta sempre gestibile dall’app Prime