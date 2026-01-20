Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo, due volte campione in carica a Melbourne, inaugura oggi – martedì 20 gennaio – il suo 25° torneo del Grande Slam affrontando il mancino francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking ATP.
L’incontro è in programma alle ore 9:00 italiane, con il solito fattore fuso orario da tenere in considerazione: Melbourne è infatti avanti di dieci ore rispetto all’Italia.
Il tennista azzurro punta a entrare ulteriormente nella leggenda del torneo. Con un’eventuale vittoria finale, Sinner diventerebbe infatti il quarto giocatore nella storia a conquistare tre titoli consecutivi in singolare maschile agli Australian Open, dopo Jack Crawford (1931-1933), Roy Emerson (1963-1967) e Novak Djokovic (2011-2013 e 2019-2021).
Non solo. Sinner potrebbe diventare anche il quinto giocatore dell’Era Open con almeno tre titoli (anche non consecutivi) all’attivo a Melbourne, raggiungendo Djokovic, Federer, Agassi e Wilander.
I numeri sorridono all’azzurro:
- 2 vittorie su 2 nei precedenti contro Gaston, entrambe in due set (Marsiglia e Miami 2021)
- imbattuto negli Slam contro giocatori fuori dalla Top 80
- 16 vittorie consecutive contro mancini
- 10 successi di fila senza perdere un set
Per Gaston, mai vittorioso contro un Top 5 e mai oltre il secondo turno agli Australian Open, servirà una vera impresa.
Dove vedere Sinner oggi agli Australian Open 2026
Tutte le partite di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, a partire dal match di oggi contro Hugo Gaston, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport.
Eurosport è disponibile sulle seguenti piattaforme:
- Discovery+
- DAZN
- TIMVISION
- HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport)
Non è prevista la trasmissione in chiaro.
Come vedere Sinner in streaming con Amazon Prime Video
Chi non è ancora abbonato può attivare facilmente uno dei servizi disponibili. In particolare, gli utenti Amazon Prime Video possono sottoscrivere direttamente Discovery+ dall’app Prime Video, scegliendo il pacchetto sport & intrattenimento.
- Costo: 7,99 euro al mese
- Disdetta: in qualsiasi momento
- Accesso: tramite app Prime Video su smartphone, tablet e smart TV
- Vantaggi: diretta dei match e possibilità di rivederli on demand
Alternativa HBO Max
I canali Eurosport sono disponibili anche su HBO Max, piattaforma appena arrivata in Italia.
- Abbonamento a partire da 5,99 euro al mese
- +3 euro per il pacchetto sport
- Attivabile direttamente sul sito HBO Max o tramite Amazon Prime Video
- Disdetta sempre gestibile dall’app Prime