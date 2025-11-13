ALINA BZHEZHINSKA & HIPHARPCOLLECTIVE con TONY KOFI,ospite speciale BRIAN JACKSON in Celebrating Alice Coltrane.

E’ stata una serata in cui sembrava quasi di rivivere nuovamente quella cosmica atmosfera respirata da chi c’era negli anni 70’ attraverso la musica di Alice Coltrane e di chi, in quegli stessi anni e nei seguenti, ha continuato a propagare il verbo di un jazz profondamente spirituale. In occasione del Roma Jazz Festival 2025 e, in particolar presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il compito di farci rivivere quelle emozioni è stato pienamente assolto da Alina Bzhezhinska & HipHarpCollective, Brian Jackson e il sassofonista Tony Kofi, per la prima volta in Italia mercoledì 12 novembre. Una serata davvero riuscita che ha completamente coinvolto il pubblico presente grazie alla maestria e all’empatia dei magnifici strumentisti coinvolti. Tra le più importanti arpiste al mondo, Alina Bzhezhinska, all’arpa e alla parte elettronica, insieme a Brian Jackson alle tastiere e al flauto, e Tony Kofi al sassofono, con responsabilità e grande senso di accudimento e con la benedizione della John & Alice Coltrane Home, hanno presentato classici del repertorio di Alice Coltrane come Journey in Satchidananda (che ha concluso in maniera adeguato il live), The Creator Has A Master Plan di Pharoah Sanders, intro atmosferica di un concerto strepitoso e composizioni originali che portano l’impronta della visione universale della stessa Coltrane. La profonda conoscenza e ammirazione di Alina Bzhezhinska per l’opera artistica di Alice Coltrane d’altronde si è espressa in modo eloquente sin dal suo album di debutto intitolato Inspiration, sentito omaggio all’influenza duratura di Alice e John Coltrane, con il virtuosismo di Tony Kofi al sassofono. Già nel 2017 Bzhezhinska e Kofi hanno poi incantato il pubblico del Barbican Centre di Londra durante l’EFG London Jazz Festival, condividendo il palco con il leggendario Pharoah Sanders. Evento premiato con una nomination nel 2018 per la Best Live Experience of the Year ai prestigiosi Jazz FM Awards. Per Brian Jackson, la musica dei Coltrane è stata faro e fonte di ispirazione nel corso di tutta la sua carriera. Metà del duo Gil Scott-Heron & Brian Jackson, da sempre Jackson guarda al presente e al passato per trarre ispirazione onorando l’antica tradizione del griot. Meritati dunque gli applausi a scena aperta per un live piacevolissimo che ricorderemo a lungo sperando di poter rivedere l’ensemble al più presto dalle nostre parti.

Scaletta 12 nov – ROMA JAZZ FESTIVAL 2025

Alina Bzhezhinska & HipHarpCollective + Tony Kofi Featuring Brian Jackson

Intro Creator has a master plan – Pharoah Sanders

Wisdom eye – Alice Coltrane

Blue Nile -Alice Coltrane

Earth-Alice Coltrane

Meditation by Alina Bzhezhinska

Fire (from the Elements – Joe Henderson / Alice Coltrane )

Unspoken Truth by Alina Bzhezhinska

Dear Alice by Tony Kofi

Rivers to my fathers by Brian Jackson

Los Caballos -Alice Coltranee

Journey in Satchidananda -Alice Coltrane

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2025, ORE 21:00

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, TEATRO STUDIO BORGNA

Alina Bzhezhinska – arpa

Brian Jackson – voce, keys, flauto

Tony Kofi – sax

Kobe Heath Ngugi – basso

Matt Holmes – batteria

Joel Prime – percussioni