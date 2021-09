Aspetti che arrivi la cena ordinata a domicilio? Ecco come impiegare l’attesa in modo gradevole

Che ne diresti di scoprire i piatti e le tradizioni delle cucine estere mentre aspetti la consegna a domicilio del tuo ordine? Deliveroo ha lancia “Attesa” , il podcast dedicato alle cucine del mondo per imparare e mettersi alla prova mentre si aspetta di ricevere a domicilio il proprio cibo preferito.

L’idea del podcast è di rendere il più gradevole ed interessante possibile il tempo che separa dal piacere del cibo che sta per arrivare. Quattro puntate per approfondire alcune tra le cucine più famose nel mondo e particolarmente apprezzate anche su Deliveroo: la cucina Giapponese, la cucina Cinese, la cucina Indiana ela cucina Peruviana.

In ogni puntata si parte con i quiz per scoprire il grado di conoscenza delle varie cucine. Domande come, ad esempio, “Il Nigiri ha l’alga intorno?” per la cucina giapponese oppure “Chi sa cos’è il Baru-gongyang?” per quella indiana.

Seguono approfondimenti sui piatti, gli ingredienti e le preparazioni icona delle diverse cucine come il Curry, il Ceviche, il Sushi, il Pak-Choi, il Basmati per citarne alcuni, accompagnati da utili indicazioni di galateo su come servire i piatti a tavola e mangiare senza far innervosire i “local”.

Si finisce con spigolature, curiosità divertenti ed aneddoti tutti da scoprire. Come, ad esempio, la storia di un giovane ex bodybuilder che si è seduto a tavola dopo 20 ore di digiuno riuscendo a mangiare circa 300 pezzi di sushi in un ristorante all-you-can-eat in Baviera.

Le puntate di “Attesa” sono disponibili sulla piattaforma Speaker e si potranno ascoltare a breve sui canali social di Deliveroo.

Buon ascolto e buon appetito!