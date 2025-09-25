Avete mai sentito parlare di Ascrea? Si tratta di un borgo alle pendici del monte Navegna dai paesaggi mozzafiato

Il borgo di Ascrea è uno dei luoghi meno turistici e popolari del Lazio anche se la sua bellezza è disarmante. Esso, infatti, si sviluppa sul Lago del Turano e si aggrappa alle pendici del monte Navegna.

Rigorosamente medievale, è caratterizzato da boschi ricchi di tartufi e funghi durante l’autunno.

Ascrea, il borgo sul Lago del Turano tutto da scoprire

Molti viaggiatori non sanno che Ascrea è un borgo del Lazio suggestivo che con la sua storia, cultura e tradizione, lascia il segno. Da tanti considerato un tesoro nascosto, è un luogo affascinante dai paesaggi mozzafiato.

Nonostante si tratti di un paese dalle piccole dimensioni, ha in serbo tante sorprese.

I turisti potranno inoltrarsi nella piazza principale, luogo di incontro del borgo, circondato da edifici storici e accoglienti fino a raggiungere la chiesa di Santa Maria Assunta. La sua architettura è sacra, essendo un luogo di devozione e riflessione. Tanti gli affreschi e le opere d’arte che si trovano al suo interno. Immancabile è il Castello di Ascrea, simbolo del paese. La sua storia medievale è nota grazie alle sue mura e le torri da cui poter ammirare panorami unici che si affacciano sulla campagna che circonda il borgo.

Gli amanti della natura non potranno fare a meno di immergersi nelle vie del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini caratterizzato da sentieri escursionistici. Da non perdere anche la Cascata di Trevi e una passeggiata lungo il lago Turano.

Eventi ad Ascrea

Ascrea è un borgo dalle mille sfaccettature. Tra i vari eventi da non perdere la Sagra delle Castagne il 1 novembre e la sagra delle Fettuccine ai funghi porcini che si svolge ogni prima domenica di agosto.

FOTO: credits @Annarita Canalella