Ascensore panoramico dentro il Colosseo in apertura e accessibile a tutti: cosa bisogna sapere sulla novità in arrivo

Il Colosseo è una delle mete più gettonate dei turisti che giungono a Roma e si lasciano trasportare dalla bellezza della città eterna che racchiude così tanta cultura, storia e tradizione. Tra qualche giorno è in arrivo una novità che renderà ancora più bella la visita all’anfiteatro Flavio. Si tratta di un ascensore panoramico: scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

LEGGI ANCHE:–Perché ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci

Ascensore panoramico al Colosseo: di cosa si tratta?

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha inaugurato un ascensore panoramico con l’obiettivo di far raggiungere più facilmente i piani superiori dell’Anfiteatro Flavio.

Infatti, la struttura dà la possibilità a tutti di accedervi, anche e soprattutto a coloro che hanno difficoltà motorie: sarà possibile superare i 100 ripidi gradini che dividono il 1º ordine dalla galleria intermedia che è stata appena restaurata. Una volta arrivati in cima, la vista è mozzafiato e da quel punto si potrà ammira il Colosseo e il panorama in tutto il loro splendore.

L’ascensore e l’intero impianto che lo costituisce è stato realizzato nel pieno rispetto delle indicazioni del PArCo e delle normative vigenti. La struttura è stata inserita in modo armonico nel monumento e rispettando in totale completezza le murature esistenti. A dare tali notizie è stato il Parco archeologico del Colosseo che ha potuto mettere in atto tale costruzione grazie all’utilizzo di punti di ancoraggio a pressione che garantiscono la totale reversibilità dell’opera.

Non sono ancora state date informazioni più dettagliate riguardo alle modalità di visite per quanto riguarda l’ascensore panoramico, la galleria intermedia e l’attico del Colosseo. Senza dubbio, a breve saranno diffuse tutte le indicazioni necessarie. Per adesso, è certo che tutti potranno accedervi ad orari stabiliti. Così dal III ordine sarà possibile lasciarsi prendere da una bellezza e meravigliarsi alla vista di un panorama mozzafiato.

FOTO: SHUTTERSTOCK