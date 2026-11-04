Dal 13 al 15 novembre 2026, tre giorni di incontri tra l’Opificio Italiacamp e la rinnovata Biblioteca Renato Nicolini di Corviale. Letteratura, politica, diritti e iniziative per bambini, con la partecipazione di librerie, editori indipendenti e associazioni.

Gianrico Carofiglio, Michela Marzano, Serena Bortone, Franco Gabrielli e Alessandro De Angelis saranno tra i protagonisti di Arvalia Legge – Festival del libro e della lett(erat)ura, promosso dal Municipio Roma XI, in programma dal 13 al 15 novembre.

Tre giorni per incontrare autori, condividere letture e discutere le trasformazioni della società: dai diritti alle relazioni tra generazioni, dalla sicurezza alla rappresentanza politica. Sede principale sarà la Biblioteca Renato Nicolini di Corviale, che, dopo la riqualificazione e la riapertura, ospiterà gli appuntamenti del sabato e della domenica. Una scelta che mette al centro il ruolo delle biblioteche pubbliche e il diritto di accedere alla cultura in ogni quartiere della città.

«Portare a Corviale scrittori, giornalisti e protagonisti del dibattito nazionale è una scelta politica precisa: il diritto alla cultura deve essere concreto in ogni quartiere – dichiara Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI –. Le biblioteche pubbliche sono luoghi in cui si costruiscono conoscenza, pensiero critico e partecipazione democratica. Con Arvalia Legge vogliamo dare forza a questi spazi, creando occasioni di confronto e contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla cultura. Ringrazio l’assessore Massimiliano Smeriglio, la direttrice Simona Cives, Biblioteche di Roma e tutte le realtà coinvolte».

L’inaugurazione si terrà venerdì 13 novembre all’Opificio Italiacamp, in via Luigi Pierantoni 2A. Alle 17.30 interverranno Gianluca Lanzi e l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio. Alle 18.00, Gianrico Carofiglio presenterà La confessione di Elsa, in dialogo con Lanzi, Smeriglio e Guido Dell’Aquila.

Sabato 14 novembre, alla Biblioteca Renato Nicolini, Michela Marzano incontrerà il pubblico alle 15.30, in dialogo con Simonetta Sciandivasci, per una riflessione sulle fragilità adolescenziali e sull’ascolto tra generazioni. Alle 16.45 sarà la volta di Serena Bortone, mentre alle 18.00 Franco Gabrielli, con Giovanna Vitale e Gianluca Lanzi, affronterà il rapporto tra sicurezza, libertà e democrazia.

La giornata ospiterà anche Maria Franzè, con Otto petali rossi, Letizia Baldoni, con Arcobaleno nero, in dialogo con l’assessora Giulia Fainella, e Marco Valcarenghi, in arte Valca, con la graphic novel L’ultimo viaggio.

Domenica 15 novembre il programma attraverserà letteratura, memoria e attualità, con incontri dedicati, tra gli altri, a Emiliano Sbaraglia, Fëdor Dostoevskij, Vitaliano Brancati, Giorgio Gigliotti, Lorenzo Dell’Aquila e Dario Pontuale. Alle 18.00 Alessandro De Angelis presenterà Servire al popolo. La sfida della sinistra oltre il no alla Meloni, in dialogo con Laura Gobbetti e Gianluca Lanzi: un confronto sul futuro della sinistra, sulla rappresentanza dei bisogni sociali e sulle risposte alle disuguaglianze.

Alle 19.00 il festival si concluderà con la premiazione del Circolo di Lettura della Biblioteca Renato Nicolini, insieme al coordinatore Antonio Trimarco e al responsabile della biblioteca Antonio Perini, per riconoscere l’impegno delle lettrici e dei lettori nella vita culturale della comunità.

Durante il fine settimana saranno presenti sette espositori: Tana LIBRI per tutti, Libreria Efesto, AGbook Publishing, Controversi Edizioni, La Tana, Rogas Edizioni e Noi con il Cuore.

Per le famiglie sono previste letture e laboratori con Nati per Leggere, Ilaria Angeletti, La Tana e Noi con il Cuore. Completano il programma la proiezione fotografica Beware of Dog di Fabio Trisorio e due pranzi letterari presso il Ristoro Nicoletta Campanella.

SEDI E INFORMAZIONI

13 novembre, dalle 17.30

Opificio Italiacamp – Via Luigi Pierantoni 2A, Roma

14 e 15 novembre, dalle 10.30

Biblioteca Renato Nicolini – Via Marino Mazzacurati 76, Roma