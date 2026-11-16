Per Natale, Artena torna a trasformarsi in una suggestiva città presepe, tra luci e magia. Ecco quando comincia l’edizione 2026.

Nel Lazio, l’attesa del Natale torna ad accendere uno dei suoi borghi più suggestivi, trasformandolo in uno scenario incantato da cartolina. Stiamo parlando dell’appuntamento imperdibile con la città presepe di Artena, dove la magia delle feste incontra un luogo capace di sorprendere i visitatori anno dopo anno. Anche quest’anno il paese si prepara a cambiare volto per le feste natalizie. Ma quando comincerà la manifestazione e che cosa renderà speciale la nuova edizione?

LEGGI ANCHE: Cleopatra: il mistero di una regina, la verità di una donna. Tegon: «C’è sempre un altro punto di vista»

Artena diventa una città presepe: oltre 50 cantine tra mercatini e tradizioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel centro storico di Artena, a circa quaranta chilometri da Roma, le auto lasciano spazio a scalinate acciottolate, case in pietra e scorci panoramici.

LEGGI ANCHE: A due passi da Roma, c’è il primo museo dedicato al Natale: la camera delle meraviglie con pezzi unici

Durante le feste, il borgo diventa un presepe diffuso: nelle oltre cinquanta cantine che tradizionalmente partecipano alla manifestazione si incontrano rappresentazioni della Natività, prodotti locali, artigianato e sapori del territorio.

È proprio il contrasto tra l’architettura medievale e le luci natalizie a rendere la passeggiata incredibilmente suggestiva. Per l’edizione 2026-2027 le date indicate sono dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

L’accesso ai presepi e ai mercatini è sarà gratuito, mentre il calendario delle aperture e degli spettacoli deve ancora essere aggiornato, anche se tradizionalmente gli eventi si concentrano nei fine settimana e nei festivi, con intrattenimenti e iniziative per famiglie.

Per raggiungere il centro antico si può utilizzare il trenino Christmas Express oppure la navetta; chi arriva in automobile può parcheggiare nei pressi di piazza Genocchi.

Prima della visita conviene controllare gli aggiornamenti su artenacittapresepe.org.