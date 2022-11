Arte PerOGGI, mostra concorso RISVEGLI

La mostra concorso RISVEGLI, allestita nella suggestiva cornice della Ex Cartiera Latina a Roma, nello storico Parco della Appia Antica, dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 raccoglie le opere finaliste del Premio “arte PerOGGI”, edizione 2022.

Il 6 novembre alle ore 16 la storica Bottega d’Arte della Ditta “G.Poggi – Belle arti dal 1825” è lieta di annunciare i vincitori della edizione 2022 “Risvegli” presso l’Auditorium della Ex Cartiera Latina nel Parco della Appia Antica. La giuria, come per le passate edizione, ha coinvolto nomi autorevoli del mondo dell’arte contemporanea.

La mostra, a cura di Simonetta De Cubellis e Maria Cristina Cadolini, ha voluto essere stimolo a proporre visioni personali e originali del nostro tempo, anche in relazione alla situazione post pandemica. Un tema, dunque, che vuole essere una incoraggiamento a riprendere tutte le attività, anche e soprattutto quelle artistiche, così ricche di energie positive.

Il premio “arte PerOGGI” nasce nel 2006 e ha visto negli anni una continua crescita di interesse nel mondo dell’arte, registrando sempre maggiore partecipazione. L’edizione del 2022 vuole mantenere viva la magia della tradizione contribuendo alla produzione artistica contemporanea.

La realtà artistica contemporanea, con la libertà dell’uso di diversi stili e tradizioni, presenta un orizzonte dalle tante sfaccettature e tutta la complessità dei valori artistici in campo.

In questa complessità ogni artista oggi trova modalità individuali di espressione e si relaziona in modo diverso alle espressioni passate e presenti dell’arte. Il filo conduttore delle opere selezionate è la passione e l’impatto emotivo che derivano da una pittura forte e convincente, laddove i colori ne sono motore semantico.

Di seguito i nomi degli artisti finalisti che concorrono al “Premio artePerOGGI”

ALVA ENA

BARALDI GABRIELLA

BATTISTELLI SIMONA

BONGIORNI LUCA

BUNIVA DANILO

CAPRARO ROSA

CARBONETTI ROSALBA

CARTIA MAVIE

CESARINI ANNA

COGOTTI MARINA

COLOMBO LORENZO

DE CURTIS VALENTINA

DE LORENZO LAURA

DE RISIO GIUSEPPE

DI BARTOLO MONICA

DI CANIO LUCREZIA

DI FILIPPO STEFANIA

DIANA MAURIZIO

GARCIA GIGGI GABRIELA

GUERRA ROSARIA

LOMBARDO GIAMBATTISTA

MAMIAN MARINA MUZZI

MASTRANDREA ISABELLA

MORTON MARJORIE ANN

MUTTI AMELIA

NOVELLI CLAUDIA

PARAGANO LIZI

PETRUCCIOLI GIAMPIETRO

RICCARDI SIMONA

RINALDI CRISTIANA

RINALDI GIANFRANCO

SAPIENZA SONIA

SAVIANE VALENTINA

SELO LOMBARDO SESTILIO

SOLLI MASSIMO

STRUNA DANIELA

TURCAN LAURA

UDINA MARA

VISTA TITTI