L’Arte non ha Sbarre: il progetto vincitore di Vitamina G rende protagoniste le detenute della casa circondariale di Rebibbia

Un modello virtuoso di coprogettazione tra istituzioni, magistratura della pena e terzo settore al fine di programmare politiche rieducative dei detenuti basate sull’espressività culturale: è il progetto Disegna le tue idee: L’Arte non ha sbarre, vincitore di Vitamina G, promosso dall’Associazione Giovanile LiberaMente nell’ambito del pro-gramma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

Il progetto Disegna le tue idee: l’arte non ha sbarre

Il progetto Disegna le tue idee: l’arte non ha sbarre è stato ideato in quanto programma di arte, rieducazione e coprogettazione con le detenute della casa circondariale di Rebibbia – Sezione Femminile. Un insieme di attività volte a promuovere la funzione rieducativa degli istituti penitenziari, accompagnate da sessioni di apprendimento e laboratori artistici. In una seconda fase, il progetto porterà alla realizzazione di murales di artisti celebri all’interno dell’istituto penale di Rebibbia, reinterpretando le opere delle detenute.

Vincitrice del programma di finanziamento Vitamina G di Regione Lazio è l’associazione giovanile LiberaMente, che promuove l’espressione, il confronto e la realizzazione di idee, con l’obiettivo di riportare la persona al centro della vita e del dibattito pubblico.

La funzione rieducativa della pena e il ruolo delle istituzioni e del terzo settore: il caso de L’Arte non ha Sbarre: la tavola rotonda dell’11 giugno

Del progetto si discuterà il prossimo 11 giugno in occasione di una tavola rotonda dal titolo La funzione rieducativa della pena e il ruolo delle istituzioni e del terzo settore: il caso de L’Arte non ha Sbarre, in programma nella Sala Tirreno della Regione Lazio dalle 16.00 alle 18.00.

Si tratterà di un’occasione di dialogo tra le istituzioni regionali e penitenziarie, la magistratura e gli enti del terzo settore impegnati in progetti di rieducazione e apprendimento all’interno delle strutture penitenziarie della città metropolitana di Roma.

Modererà l’evento Oriana Rizzuto, curatrice di MarteLive, con gli interventi di Lorenzo Sciarretta (Delegato del Presidente alle Politiche Giovanili della Regione Lazio), Leonardo Maria Ruggeri Masini (Presidente Liberamente e Portavoce della Rete VIS Volontari In Sinergia), Marta Bonafoni (Consigliere Regionale Regione Lazio), Gabriella Stramaccioni (Garante Detenuti del Comune di Roma), Wilma Ciocci (Criminologa e so-ciologa), Luana Sciamanna (Avvocato), Emanuela Boille (Psicologa, psicoterapeuta e grafologa), Stefania Tallei (referente di comunità di Sant’Egidio per gli istituti di pena), Silvio Palermo (fondatore Made in Jail) e Tamir El Bendary (LiberaMente e Resp. Con-sulta S.C.U. Lazio).

Photo Credits: Ass. LiberaMente via Comunicazione GenerAzioni Giovani