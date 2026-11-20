Dal 4 dicembre 2026 al 9 gennaio 2027 il Gazometro Ostiense di Roma diventa un parco d’arte contemporanea a cielo aperto con Art Is Light: oltre 60 opere luminose, installazioni immersive e pista di pattinaggio firmata Pistoletto.

Art Is Light trasforma il Gazometro di Roma

Dal 4 dicembre 2026 al 9 gennaio 2027 il Gazometro Ostiense ospita ART IS LIGHT, un grande progetto espositivo dedicato ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Ideato e prodotto da G2 Eventi (Casta Diva Group), il percorso immersivo unisce arte, luce e tecnologia, trasformando uno dei luoghi post-industriali più iconici della Capitale in un’opera d’arte urbana di forte impatto visivo.

Installazioni monumentali, luce e interattività

Su circa 80.000 metri quadrati, le architetture del Gazometro diventano il palcoscenico di oltre 60 opere tra installazioni monumentali, creazioni luminose e ambienti interattivi firmati da più di 20 artisti internazionali. Pensato per appassionati d’arte, famiglie e giovani, ART IS LIGHT propone un percorso dove cultura, scoperta e divertimento si intrecciano, invitando il pubblico a vivere gli spazi industriali in modo nuovo.

LEGGI ANCHE: Eventi Weekend a Roma

Pista di pattinaggio di Pistoletto e il ritorno del Luxometro

Cuore dell’esperienza è la pista di pattinaggio multimediale a forma di Terzo Paradiso, firmata da Michelangelo Pistoletto, dove i visitatori disegnano sul ghiaccio la Formula della Creazione. A vent’anni dalla prima realizzazione torna anche il monumentale Luxometro di Angelo Bonello: l’intera struttura del Gazometro, la più grande d’Europa, viene rivestita con oltre 10 chilometri di LED digitali di ultima generazione per dare vita a un nuovo Luxometro, un’opera di Light Land Art dinamica e sincronizzata con la musica, visibile da tutta l’area Ostiense.

Foto: Ufficio Stampa