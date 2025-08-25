A poca distanza da Roma vi è la “piccola Parigi”, cosa vedere e fare ad Arsoli il borgo tanto amato da Pirandello

La chiamano piccola Parigi ed è una cittadina ricca di storia e cultura dove da oltre quattro secoli la famiglia Massimo di Roma possiede il Castello. Arsoli è stato uno dei borghi medievali tanto amati da Luigi Pirandello. Il poeta era solito frequentare il paese per trascorrervi le estati.

Il paese si trova a 470 s.l.m, situato alle pendici dei Monti Lucretili e Monti Simbruini, al confine tra il Lazio e l’Abruzzo.

Arsoli, la “piccola Parigi” poco distante da Roma: cosa vedere

Arsoli è stata chiamata la “piccola Parigi” da Luigi Pirandello che non perdeva occasione di raggiungerla per rilassarsi e trascorrervi giorni di tranquillità. Si tratta di un borgo medievale caratterizzato da una piazza principale che prende il nome di Piazza Valeria, dalla forma allungata che presenta una cinquecentesca fontana ottagonale ad un’estremità e una colonna miliare romana dell’antica via Valeria, sormontata da una statua della fenice dall’altra parte.

Oltre alla piazza centrale, cuore della cittadina, vi è anche il Castello che da oltre quattro secoli è posseduto dalla famiglia Massimo di Roma, la cui storia strettamente legata al posto. Durante il ‘600 questi feudatari illuminati riuscirono a donare ad Arsoli molte opere come un acquedotto, lo stemma che rimanda all’araba fenice, simbolo di rinascita dopo una devastante epidemia di peste.

Da visitare poi la chiesa rinascimentale di S. Salvatore, costruita nel 1580 su progetto di Giacomo Della Porta.

Cosa mangiare ad Arsoli

Dopo una bella visita per le vie del borgo, i turisti non potranno fare a meno di fare una sosta e assaggiare i prodotti tipici. La “fagiolina arsolana” per esempio è un legume secco a pasta delicata che viene cucinato in zuppa o lesso e condito con dell’olio di oliva locale.

Verso la fine dell’estate i cittadini organizzano una festa in onore di tale piatto. Tanti visitatori raggiungono il borgo per trascorrervi del tempo in occasione della sagra e mangiare le prelibatezze del posto.

