Arriverà la neve a Roma? Scendono le temperature. Gli ultimi aggiornamenti

In arrivo la neve a Roma? Ecco quali sono le previsioni degli esperti per la Capitale: ultimi aggiornamenti

Che l’inverno sia arrivato non c’è dubbio, ma ciò che sta lasciando tutti sorpresi sono le temperature più alte della media stagionale. Infatti, a parte qualche giorno di pioggia, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dal sole. Anche la neve in alcune parti d’Italia ha scarseggiato tanto da fare chiudere gli impianti sciistici. Eppure, sembra che le cose stiano per cambiare: qualcuno avrebbe parlato di neve a Roma, ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Neve Roma: ultimi aggiornamenti

Dal 23 gennaio sono previste precipitazioni in tutta Italia e le temperature potrebbero abbassarsi notevolmente, soprattutto al Centro e in particolare a Roma. I meteorologici avrebbero parlato anche di possibilità di neve, ma si tratterrebbe di un evento eccezionale visto che nella Capitale è raro che nevichi.

In ogni caso febbraio dovrebbe essere più piovoso di gennaio con un calo netto di temperature. Le previsioni, però, non sono certe, quindi bisognerà attendere ancora un po’ prima di confermare o meno la notizia.

Le nevicate della Città eterna

La neve a Roma è un evento più unico che raro ed ogni volta sorprende i romani che si ritrovano a vivere momenti speciali e surreali. Tra le poche nevicate che si sono verificate nella Capitale è impossibile dimenticare quella del 1956: nevicò il 2, il 9, il 18 e il 19 febbraio e le temperature rimasero sotto lo zero per circa 4 giorni di seguito.

Quella del 1985 fu considerata la nevicata del secolo. Il 6 gennaio, la neve raggiunse i 15 centimetri. Poi ancora nel 2012 con 20 centimetri di neve e tanti giorni immersi nel bianco. Infine, nel 2018. Ogni anno, oltre alla bellezza e meraviglia del fenomeno atmosferico, non sono mancati disagi in quanto la città rimase bloccata.

