Eataly inaugura il 2026 con l’Eataly Fest, in programma dal 26 gennaio all’1 febbraio: una settimana ricca di appuntamenti, tra grandi cene e iniziative speciali in tutti gli store, pensata per brindare insieme al nuovo anno e celebrare i 19 anni del Gruppo. Il valore del cibo come cultura, occasione di incontro e percorso di scoperta — da sempre al centro della filosofia di Eataly — diventa il fil rouge di questa festa diffusa. Un modo per rendere omaggio alle tradizioni della cucina italiana, recentemente riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, e per valorizzare le eccellenze gastronomiche che rappresentano il cuore dell’identità del Paese. Durante l’Eataly Fest, ogni store proporrà un calendario dedicato con menu speciali, degustazioni, incontri e momenti di approfondimento pensati per coinvolgere clienti e appassionati, celebrando il gusto e la cultura enogastronomica italiana.

A Eataly Roma Ostiense l’Eataly Fest prende vita negli spazi del Ristorante Terra, dove per tre serate uniche andrà in scena una storia diversa fatta di territori, tradizioni e nuove interpretazioni della cucina contemporanea. Martedì 27 gennaio si apre con la Cena d’Autore dedicata alle Eccellenze Campane Mimì alla Ferrovia, storico ristorante napoletano fondato nel 1943, e Annuccia La Caprese, in omaggio alla grande cucina partenopea. Da un lato c’è la storia di Mimì alla Ferrovia, icona napoletana dal 1943, rappresentata dallo chef Salvatore Giugliano; dall’altro la freschezza creativa di Annuccia La Caprese, giovane realtà che reinterpreta l’iconico dolce caprese in chiave moderna. Il menu inizia con una “Passeggiata partenopea” composta da cinque bocconi – dal puparuolo ‘mbuttunato alla mozzarella in carrozza con salsa al soffritto napoletano vegetale, passando per la scarpetta e le alici croccanti – a seguire gli ziti allardiati con lardo, pomodoro giallo, datterini confit, pecorino e basilico e dai tubettoni con friarielli, salsiccia, bufala affumicata e peperone Sciuscillone. Il dessert è firmato da Annuccia La Caprese, progetto dolciario di Vincenzo Castellone e Antonio Valentino, che propone una monoporzione della storica torta Caprese accompagnata da un mini-cocktail a base di limoncello Mammamia. La serata è presentata dalla giornalista Luciana Squadrilli, senior editor di Food&Wine e Travel+Leisure Italia. Prezzo al pubblico € 80 a persona e include acqua, caffè e vini.



Il giorno successivo, mercoledì 28 gennaio, arriva la Cena delle Stelle, un appuntamento dedicato all’alta cucina italiana. Quattro chef stellati – Nicola Fossaceca (Al Metrò, San Salvo Marina- CH, 1 stella Michelin), Gianni Dezio (Zunica 1880 Villa Corallo, Sant’Omero – TE, 1 stella Michelin), Gian Marco Bianchi (Al Madrigale, Tivoli – RM, 1 stella Michelin), Pierluigi Gallo (Achilli al Parlamento, Roma, 1 stella Michelin) – insieme alla pastry chef Irene Tolomei, Head Pastry Chef di Aroma Restaurant, 1 stella Michelin a Roma e miglior Pastry Chef under 30 2025 secondo Il Gusto Repubblica, danno vita a un menu corale che racconta eleganza, tecnica e personalità diverse. La proposta prende il via con verza e tartufo firmata da Gianni Dezio, prosegue con seppiolina arrosto con prezzemolo e olive di Nicola Fossaceca, il raviolo del Pastore di Gian Marco Bianchi e la lingua alla brace con insalatina di funghi di Pierluigi Gallo. A chiusura ricotta e visciole a cura di Irene Tolomei. Chiara Giannotti, esperta di comunicazione del vino e fondatrice di Vino.Tv, modera la serata. Si può riservare un posto a tavola al prezzo di € 150, con vini in abbinamento, acqua e caffè inclusi.



Giovedì 29 gennaio chiude il ciclo romano la cena Cucine in Evoluzione, un viaggio nella creatività della nuova gastronomia capitolina attraverso le proposte di Matteo Faenza, Miglior Chef Emergente 2025, direttamente dalla cucina del ristorante Mogano di Formello (RM) e del pastry chef Lorenzo Spavone del W Rome. Lo chef Faenza propone un menu che unisce tecnica contemporanea e contaminazioni asiatiche, con piatti come funghi cardoncelli con mandorle e semi di zucca, tortelli ripieni di formaggio in brodo di cipolle rosse e petto di manzo brasato alla birra con salsa ponzu. Il dessert è firmato dallo Chef Pasticcere Lorenzo Spavone che presenta una sfera di mousse alla vaniglia con cuore di limone, meringa e mandorle tostate. Il racconto della serata è affidato alla giornalista Belinda Bortolan. È possibile prenotare al costo di € 80 a persona comprensivo di acqua, vini e caffè.

L’Eataly Fest a Torino e Milano

L’Eataly Fest sarà anche a Eataly Torino Lingotto, che festeggia i 19 anni dalla sua inaugurazione con La Grande Cena del Compleanno, in programma venerdì 30 gennaio a partire dalle ore 19.30 negli spazi di Cucine del Mercato. Sarà una serata speciale animata dalla presenza di ospiti d’eccezione e accompagnata dalla musica del dj set di Diggiei Suna, per un’esperienza conviviale unica. Ogni chef proporrà direttamente dai banconi delle cucine di Eataly il proprio piatto iconico: Mattia Bornengo di Âme Atelier Gastronomico, il duo Coquinàrio di Ailimē Izakaya, Andrea Carle dalle cucine di Rabarè, Stefan Kostandof di Kadeh Meze Wine Bar, Luca Poccatino di Cou Cou e Giovanna Pagano di Piattini Caffè & Vini, tutte realtà emergenti del panorama enogastronomico di Torino che saranno affiancate dall’Executive Chef di Eataly Lingotto, Davide Ferrarelli. A chiudere la serata, una selezione di dolci realizzati dalla Pasticceria San Pè.

Eataly Milano Smeraldo martedì 27 gennaio festeggia con La Grande Cena Spettacolo, che proporrà un menu d’autore a dieci mani curato da cinque giovani chef e un maestro pasticciere e arricchito dallo show itinerante del performer Zampino. In cucina ci saranno Lorenzo Sacchi di Il Circolino, 1 stella Michelin a Monza (MI), Sara Scarsella e Matteo Compagnucci di Sintesi, 1 stella Michelin ad Ariccia (RM), Simone Tricarico direttamente da Thelema a Gaggiano (MI), l’Executive Chef di Eataly Luca Mussi e il pastry chef Galileo Reposo. La serata è proposta al pubblico al prezzo di € 78 a persona, compresivi di vini in abbinamento, acqua e spettacolo.