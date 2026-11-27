A Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro, il ristorante Arlù si rinnova e dà vita a un piccolo polo gastronomico con Maison per eventi privati e Laboratorio dedicato a pasta fresca, showcooking e corsi.

Arlù, una storia di famiglia nel cuore di Borgo Pio

Nel cuore di Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro, il ristorante Arlù si rinnova e si trasforma in un piccolo polo gastronomico. Alla tavola storica si affiancano oggi la Maison dedicata agli eventi privati e il Laboratorio dove nasce la pasta fresca e si tengono showcooking e corsi, tre spazi distinti ma uniti dalla stessa identità familiare.

Quattro generazioni di ospitalità e cucina romana

Le radici di Arlù affondano negli anni Cinquanta, quando la famiglia Giammaria approda a Roma con le prime trattorie. Nel 1989 nasce Arlù, dal connubio tra Armando e Lucia, oggi affiancati dalle figlie Federica e Carlotta, quarta generazione impegnata a portare avanti una cucina romana di tradizione e ricerca, riconosciuta come Bottega Storica e premiata a livello istituzionale.

Nel menu convivono i grandi classici della romanità e piatti che reinterpretano le ricette di famiglia: dagli spaghettoni Felicetti all’amatriciana e alla carbonara al celebre raviolo del pellegrino, fino ai secondi come saltimbocca, coda alla vaccinara e trippa, accompagnati da contorni tipici e dolci di casa.

Restyling degli spazi e nascita di Maison Arlù

Il ristorante è stato rinnovato con colori chiari, toni del verde e dell’ocra, sedute in legno e luci calde che creano un’atmosfera raccolta. All’interno trovano posto 30 coperti, compresa una saletta privata, mentre il dehors su Borgo Pio accoglie circa 28 ospiti per pranzi e cene all’aperto in una delle vie più suggestive della zona Vaticano.

A pochi metri, la Maison Arlù è un salotto intimo di circa 16 posti pensato per eventi privati, degustazioni, incontri aziendali e occasioni speciali anche in piedi. Archi, mattoni a vista, dettagli dorati e un grande decoro mitologico alle pareti ne fanno uno spazio caldo e versatile, ideale per vivere la cucina di Arlù in totale riservatezza.

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Il Laboratorio: pasta fresca, corsi e showcooking

Il Laboratorio completa il progetto del polo gastronomico: qui nascono fettuccine, ravioli e ripieni che arrivano in tavola al ristorante, grazie a impasti lavorati con attrezzature dedicate ad abbattimento, sottovuoto e cotture a bassa temperatura. Lo spazio è anche una piccola scuola di cucina, con showcooking, corsi di pasta fresca e di dolci per gruppi fino a sei persone, che possono concludere l’esperienza con una degustazione alla Maison Arlù.

Arlù è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 11.30 alle 22.00, confermandosi un punto di riferimento per chi cerca cucina romana di qualità e un’accoglienza familiare a due passi dal Cupolone.

Foto: Ufficio Stampa