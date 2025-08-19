Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli
Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere davanti ad un maxischermo e pop corn.
LEGGI ANCHE: — COSA FARE STASERA A ROMA? TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA
Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.
Arena Garbatella
Torna anche quest’estate l’attesissimo appuntamento con l’Arena Garbatella, uno dei luoghi simbolo del cinema all’aperto di Roma, immerso nel cuore del quartiere Garbatella, in Piazza Benedetto Brin presso il Parco Maurizio Arena.
Fino al 14 settembre 2025, ogni sera alle ore 21:15 si potrà assistere a una proiezione unica, con una selezione di film italiani, europei e internazionali che spaziano tra i generi, i linguaggi e le culture, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica coinvolgente sotto il cielo estivo.
I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 20:30 direttamente alla cassa dell’arena oppure online sul sito ufficiale 2tickets.it.
Prezzi accessibili per tutti:
- Film italiani ed europei: €3,50
- Film extraeuropei: €6,00 intero – €5,00 ridotto
Inoltre, tutti i film in programma fino al 10 agosto fanno parte dell’iniziativa Cinema Revolution, una promozione che rende il grande schermo ancora più conveniente.
Programma
Martedì 19 Agosto, ore 21:15: Giurato numero 2, di Clint Eastwood
Mercoledì 20 Agosto, ore 21:15: Diamanti, di Ferzan Özpetek
Giovedì 21 Agosto, ore 21:15: La vita da grandi, di Greta Scarano
Venerdì 22 Agosto, ore 21:15: Le assaggiatrici, di Silvio Soldini
Sabato 23 Agosto, ore 21:15: Fuori, di Mario Martone
Domenica 24 Agosto, ore 21:15: Napoli – New York, di Gabriele Salvatores
Lunedì 25 Agosto, ore 21:15: Maria, di Pablo Larraìn
Martedì 26 Agosto, ore 21:15: Eterno visionario, di Michele Placido
Cinevillage Talenti
Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma
Contatti: Tel. 350.1111651 | Email | Sito ufficiale
Orario inizio proiezioni: 21:30 / 22:00 / 22:30
Biglietti: Acquisto online (proiezioni a pagamento)
Note: Molte serate con ospiti e registi presenti
Programma
Martedì 19 agosto
21:00 – Conclave (Thriller) – 120’ – regia di Edward Berger – con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati
Mercoledì 20 agosto
21:00 – Follemente (Commedia) – 97’ – regia di Paolo Genovese – con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi
Giovedì 21 agosto
21:00 – Fuori (Drammatico) – 115’ – regia di Mario Martone – con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna
Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>
Arena Tiziano
Dove: Via Guido Reni 2E, Roma (quartiere Flaminio)
Tel: 06 3236588
Orario: Unico spettacolo alle 21:30
Biglietti: Solo al botteghino – Posti non numerati
Prezzi:
Intero €4
Ridotto €3
Studenti/pensionati €2
Prenotazioni: Sospese fino al 30 settembre
Programma:
19 martedì – Diamanti
20 mercoledì – Finalement
21 giovedì – Napoli – New York
22 venerdì – Follemente
23 sabato – A Complete Unknown
24 domenica – 100 litri di birra
25 lunedì – 100 litri di birra
26 martedì – La famiglia Leroy (Anteprima)
27 mercoledì – Lee Miller
28 giovedì – Vermiglio
29 venerdì – La misura del dubbio
30 sabato – Io sono ancora qua
31 domenica – La casa degli sguardi
1 lunedì – La casa degli sguardi
2 martedì – Giurato numero 2
3 mercoledì – Conclave
4 giovedì – Il mio giardino persiano
SALA INTERNA
Il programma della Sala Interna dal 15 al 21 agosto compresi:
Ore 18:00 – Il Maestro e Margherita
Ore 20:30 – Tre Amiche
Casa del Cinema – Teatro all’Aperto Ettore Scola
Dove: Villa Borghese, Roma
Contatti: Pagina Facebook | Sito ufficiale
Ingresso: Gratuito
Orari: Proiezioni ogni giorno alle 21:30
Lingua: Film in lingua originale con sottotitoli
InfoPoint: Aperto tutti i giorni 10:00 – 22:00
Programma:
Martedì 19 agosto, ore 21:00: Morte a Venezia, di Luchino Visconti, Italia, Francia, Stati Uniti, 1971, 130’
Mercoledì 20 agosto, ore 21:00: Il petroliere, di Paul Thomas Anderson, Stati Uniti, 2007, 158’
Giovedì 21 agosto, ore 21:00: Caro diario, di Nanni Moretti, Italia, Francia, 1993, 100’
Venerdì 22 agosto, ore 21:00: Wall Street, di Oliver Stone, Stati Uniti, 1987, 126’
Sabato 23 agosto, ore 21:00: Grand Budapest hotel, di Wes Anderson, Regno Unito, Germania, 2014, 100’
Domenica 24 agosto, ore 21:00: Nine, di Rob Marshall, Stati Uniti, Italia 2009, 121’
Lunedì 25 agosto, ore 21:00: Come sposare un milionario, di Jean Negulesco, Stati Uniti, 1953, 95’
Martedì 26 agosto, ore 21:00: Marigold Hotel, di John Madden, Regno Unito, 2012, 124’
Mercoledì 27 agosto, ore 21:00: L’isola di Arturo, di Damiano Damiani, Italia, 1962, 90’
Giovedì 28 agosto, ore 21:00: La banda degli onesti, di Camillo Mastrocinque, Italia, 1956, 108’
Venerdì 29 agosto, ore 21:00: The palace, di Roman Polański, Italia, Svizzera, Polonia, Francia, 2023, 100’
Sabato 30 agosto, ore 21:00: Nel nome del padre, di Jim Sheridan, Irlanda, 1993, 133’
Domenica 31 agosto, ore 21:00: Stromboli (Terra di Dio), di Roberto Rossellini, Italia, 1950, 102’
Lunedì 1 settembre, ore 21:00: Il capitale umano, di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2014, 109’
Martedì 2 settembre, ore 21:00: Ninotchka, di Ernst Lubitsch, Stati Uniti, 1939, 110’
Mercoledì 3 settembre, ore 21:00: L’ultimo spettacolo. Storia di una liberazione, di Andrea Morabito, Italia, 2025, 74’
Giovedì 4 settembre, ore 21:00: Respiro, di Emanuele Crialese, Italia, Francia, 2002, 90’
Venerdì 5 settembre, ore 21:00: I soliti ignoti, di Mario Monicelli, Italia, 1958, 111’
Sabato 6 settembre, ore 21:00: Proiezione dello spettacolo teatrale Conversazione su Tiresia, di e con Andrea Cammilleri
Domenica 7 settembre, ore 21:00: Caccia al ladro, di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 107’
Cinevillage Villa Lazzaroni
Quando: Dal 1° luglio 2025
Dove: Villa Lazzaroni, Roma (VII Municipio)
Prezzo: €3,50 per film italiani/europei (Cinema Revolution – MiC)
Programma:
MARTEDÌ 19 AGOSTO
21:00 BERLINGUER LA GRANDE AMBIZIONE
(Biografico) 122′ di Andrea Segre
con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti
MERCOLEDÌ 20 AGOSTO
21:00 SOTTO LE FOGLIE (QUAND VIENT L’AUTOMNE)
(Drammatico) 102′ di François Ozon
con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier
GIOVEDÌ 21 AGOSTO
21:00 LA CITTÀ PROIBITA
(Azione) 137′ di Gabriele Mainetti
con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli
VENERDÌ 22 AGOSTO
21:00 THE BRUTALIST
(Drammatico) 215′ di Brady Corbet
con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy
SABATO 23 AGOSTO
21:00 PATERNAL LEAVE
(Drammatico) 113′ di Alissa Jung
con Juli Grabenhenrich, Luca Marinelli, Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi
DOMENICA 24 AGOSTO
21:00 NO OTHER LAND
(Documentario) 96′
di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor
Cinevillage Piazza Vittorio
Piazza Vittorio, Roma
orario 21:30 (salvo diversa indicazione)
Contatti: info@cinevillageroma.it | Sito ufficiale
Programmazione:
MARTEDÌ 19 AGOSTO
Ore 18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL
Presentazione della rivista n. 27/28 “Il Mangiaparole” (Edizioni Progetto Cultura)
Con l’editore Mauro Limiti
Intervengono Marie Laure Colasson, Letizia Leone e Giorgio Linguaglossa
Letture dei poeti inclusi nella rivista
21:00 L’ORCHESTRA STONATA
(Commedia) 103′ di Emmanuel Courcol
con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé
MERCOLEDÌ 20 AGOSTO
21:00 proiezione del film e
INCONTRO CON ALESSSANDRO TONDA
IL NIBBIO
(Drammatico) 109′ di Alessandro Tonda
con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan
GIOVEDÌ 21 AGOSTO
21:00 GIURATO NUMERO 2
(Drammatico) 114′ di Clint Eastwood
con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland
VENERDÌ 22 AGOSTO
Ore 18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL
DEITA’. IL SACRO FEMMINILE
Percorso antropologico poetico nelle “fulgenti viscere”
Gabriella Cinti – poeta, grecista, saggista
Marina Petrillo – poeta e ricercatrice spirituale
21:00 TRE AMICHE (TROIS AMIES)
(Drammatico) 117′ di Emmanuel Mouret
con Camille Cottin, Sara Forestier, Damien Bonnard, Vincent Macaigne
SABATO 23 AGOSTO
21:00 IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE
(Drammatico) 105′ di Patricia Font
con Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramón Agirre
DOMENICA 24 AGOSTO
21:00 MARIA
(Biografico) 123′ di Pablo Larraín
con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer
FOTO: SHUTTERSTOCK