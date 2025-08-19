Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere davanti ad un maxischermo e pop corn.

Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.

Arena Garbatella

Torna anche quest’estate l’attesissimo appuntamento con l’Arena Garbatella, uno dei luoghi simbolo del cinema all’aperto di Roma, immerso nel cuore del quartiere Garbatella, in Piazza Benedetto Brin presso il Parco Maurizio Arena.

Fino al 14 settembre 2025, ogni sera alle ore 21:15 si potrà assistere a una proiezione unica, con una selezione di film italiani, europei e internazionali che spaziano tra i generi, i linguaggi e le culture, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica coinvolgente sotto il cielo estivo.

I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 20:30 direttamente alla cassa dell’arena oppure online sul sito ufficiale 2tickets.it.

Prezzi accessibili per tutti:

Film italiani ed europei : €3,50

: €3,50 Film extraeuropei: €6,00 intero – €5,00 ridotto

Inoltre, tutti i film in programma fino al 10 agosto fanno parte dell’iniziativa Cinema Revolution, una promozione che rende il grande schermo ancora più conveniente.

Programma

Martedì 19 Agosto, ore 21:15: Giurato numero 2, di Clint Eastwood

Mercoledì 20 Agosto, ore 21:15: Diamanti, di Ferzan Özpetek

Giovedì 21 Agosto, ore 21:15: La vita da grandi, di Greta Scarano

Venerdì 22 Agosto, ore 21:15: Le assaggiatrici, di Silvio Soldini

Sabato 23 Agosto, ore 21:15: Fuori, di Mario Martone

Domenica 24 Agosto, ore 21:15: Napoli – New York, di Gabriele Salvatores

Lunedì 25 Agosto, ore 21:15: Maria, di Pablo Larraìn

Martedì 26 Agosto, ore 21:15: Eterno visionario, di Michele Placido

Cinevillage Talenti

Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma

Contatti: Tel. 350.1111651 | Email | Sito ufficiale

Orario inizio proiezioni: 21:30 / 22:00 / 22:30

Biglietti: Acquisto online (proiezioni a pagamento)

Note: Molte serate con ospiti e registi presenti

Programma

Martedì 19 agosto

21:00 – Conclave (Thriller) – 120’ – regia di Edward Berger – con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati

Mercoledì 20 agosto

21:00 – Follemente (Commedia) – 97’ – regia di Paolo Genovese – con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi

Giovedì 21 agosto

21:00 – Fuori (Drammatico) – 115’ – regia di Mario Martone – con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna

Arena Tiziano

Dove: Via Guido Reni 2E, Roma (quartiere Flaminio)

Tel: 06 3236588

Orario: Unico spettacolo alle 21:30

Biglietti: Solo al botteghino – Posti non numerati

Prezzi:

Intero €4

Ridotto €3

Studenti/pensionati €2

Prenotazioni: Sospese fino al 30 settembre

Programma:

19 martedì – Diamanti

20 mercoledì – Finalement

21 giovedì – Napoli – New York

22 venerdì – Follemente

23 sabato – A Complete Unknown

24 domenica – 100 litri di birra

25 lunedì – 100 litri di birra

26 martedì – La famiglia Leroy (Anteprima)

27 mercoledì – Lee Miller

28 giovedì – Vermiglio

29 venerdì – La misura del dubbio

30 sabato – Io sono ancora qua

31 domenica – La casa degli sguardi

1 lunedì – La casa degli sguardi

2 martedì – Giurato numero 2

3 mercoledì – Conclave

4 giovedì – Il mio giardino persiano

SALA INTERNA

Il programma della Sala Interna dal 15 al 21 agosto compresi:

Ore 18:00 – Il Maestro e Margherita

Ore 20:30 – Tre Amiche

Casa del Cinema – Teatro all’Aperto Ettore Scola

Dove: Villa Borghese, Roma

Contatti: Pagina Facebook | Sito ufficiale

Ingresso: Gratuito

Orari: Proiezioni ogni giorno alle 21:30

Lingua: Film in lingua originale con sottotitoli

InfoPoint: Aperto tutti i giorni 10:00 – 22:00

Programma:

Martedì 19 agosto, ore 21:00: Morte a Venezia, di Luchino Visconti, Italia, Francia, Stati Uniti, 1971, 130’

Mercoledì 20 agosto, ore 21:00: Il petroliere, di Paul Thomas Anderson, Stati Uniti, 2007, 158’

Giovedì 21 agosto, ore 21:00: Caro diario, di Nanni Moretti, Italia, Francia, 1993, 100’

Venerdì 22 agosto, ore 21:00: Wall Street, di Oliver Stone, Stati Uniti, 1987, 126’

Sabato 23 agosto, ore 21:00: Grand Budapest hotel, di Wes Anderson, Regno Unito, Germania, 2014, 100’

Domenica 24 agosto, ore 21:00: Nine, di Rob Marshall, Stati Uniti, Italia 2009, 121’

Lunedì 25 agosto, ore 21:00: Come sposare un milionario, di Jean Negulesco, Stati Uniti, 1953, 95’

Martedì 26 agosto, ore 21:00: Marigold Hotel, di John Madden, Regno Unito, 2012, 124’

Mercoledì 27 agosto, ore 21:00: L’isola di Arturo, di Damiano Damiani, Italia, 1962, 90’

Giovedì 28 agosto, ore 21:00: La banda degli onesti, di Camillo Mastrocinque, Italia, 1956, 108’

Venerdì 29 agosto, ore 21:00: The palace, di Roman Polański, Italia, Svizzera, Polonia, Francia, 2023, 100’

Sabato 30 agosto, ore 21:00: Nel nome del padre, di Jim Sheridan, Irlanda, 1993, 133’

Domenica 31 agosto, ore 21:00: Stromboli (Terra di Dio), di Roberto Rossellini, Italia, 1950, 102’

Lunedì 1 settembre, ore 21:00: Il capitale umano, di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2014, 109’

Martedì 2 settembre, ore 21:00: Ninotchka, di Ernst Lubitsch, Stati Uniti, 1939, 110’

Mercoledì 3 settembre, ore 21:00: L’ultimo spettacolo. Storia di una liberazione, di Andrea Morabito, Italia, 2025, 74’

Giovedì 4 settembre, ore 21:00: Respiro, di Emanuele Crialese, Italia, Francia, 2002, 90’

Venerdì 5 settembre, ore 21:00: I soliti ignoti, di Mario Monicelli, Italia, 1958, 111’

Sabato 6 settembre, ore 21:00: Proiezione dello spettacolo teatrale Conversazione su Tiresia, di e con Andrea Cammilleri

Domenica 7 settembre, ore 21:00: Caccia al ladro, di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 107’

Cinevillage Villa Lazzaroni

Quando: Dal 1° luglio 2025

Dove: Villa Lazzaroni, Roma (VII Municipio)

Prezzo: €3,50 per film italiani/europei (Cinema Revolution – MiC)

Programma:

MARTEDÌ 19 AGOSTO

21:00 BERLINGUER LA GRANDE AMBIZIONE

(Biografico) 122′ di Andrea Segre

con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

21:00 SOTTO LE FOGLIE (QUAND VIENT L’AUTOMNE)

(Drammatico) 102′ di François Ozon

con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

21:00 LA CITTÀ PROIBITA

(Azione) 137′ di Gabriele Mainetti

con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli

VENERDÌ 22 AGOSTO

21:00 THE BRUTALIST

(Drammatico) 215′ di Brady Corbet

con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy

SABATO 23 AGOSTO

21:00 PATERNAL LEAVE

(Drammatico) 113′ di Alissa Jung

con Juli Grabenhenrich, Luca Marinelli, Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi

DOMENICA 24 AGOSTO

21:00 NO OTHER LAND

(Documentario) 96′

di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor

Cinevillage Piazza Vittorio

Piazza Vittorio, Roma

orario 21:30 (salvo diversa indicazione)

Contatti: info@cinevillageroma.it | Sito ufficiale

Programmazione:

MARTEDÌ 19 AGOSTO

Ore 18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL

Presentazione della rivista n. 27/28 “Il Mangiaparole” (Edizioni Progetto Cultura)

Con l’editore Mauro Limiti

Intervengono Marie Laure Colasson, Letizia Leone e Giorgio Linguaglossa

Letture dei poeti inclusi nella rivista

21:00 L’ORCHESTRA STONATA

(Commedia) 103′ di Emmanuel Courcol

con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé



MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

21:00 proiezione del film e

INCONTRO CON ALESSSANDRO TONDA

IL NIBBIO

(Drammatico) 109′ di Alessandro Tonda

con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan



GIOVEDÌ 21 AGOSTO

21:00 GIURATO NUMERO 2

(Drammatico) 114′ di Clint Eastwood

con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland



VENERDÌ 22 AGOSTO

Ore 18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL

DEITA’. IL SACRO FEMMINILE

Percorso antropologico poetico nelle “fulgenti viscere”

Gabriella Cinti – poeta, grecista, saggista

Marina Petrillo – poeta e ricercatrice spirituale

21:00 TRE AMICHE (TROIS AMIES)

(Drammatico) 117′ di Emmanuel Mouret

con Camille Cottin, Sara Forestier, Damien Bonnard, Vincent Macaigne



SABATO 23 AGOSTO

21:00 IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE

(Drammatico) 105′ di Patricia Font

con Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramón Agirre



DOMENICA 24 AGOSTO

21:00 MARIA

(Biografico) 123′ di Pablo Larraín

con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer

