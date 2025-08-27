Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli
Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere davanti ad un maxischermo e pop corn.
Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.
Arena Garbatella
Torna anche quest’estate l’attesissimo appuntamento con l’Arena Garbatella, uno dei luoghi simbolo del cinema all’aperto di Roma, immerso nel cuore del quartiere Garbatella, in Piazza Benedetto Brin presso il Parco Maurizio Arena.
Fino al 14 settembre 2025, ogni sera alle ore 21:15 si potrà assistere a una proiezione unica, con una selezione di film italiani, europei e internazionali che spaziano tra i generi, i linguaggi e le culture, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica coinvolgente sotto il cielo estivo.
I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 20:30 direttamente alla cassa dell’arena oppure online sul sito ufficiale 2tickets.it.
Prezzi accessibili per tutti:
- Film italiani ed europei: €3,50
- Film extraeuropei: €6,00 intero – €5,00 ridotto
Inoltre, tutti i film in programma fino al 10 agosto fanno parte dell’iniziativa Cinema Revolution, una promozione che rende il grande schermo ancora più conveniente.
Programma
Mercoledì 27 Agosto, ore 21:15: L’orchestra stonata, di Emmanuel Courcol
Giovedì 28 Agosto, ore 21:15: Il mio giardino persiano, di Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha
Venerdì 29 Agosto, ore 21:15: No other land, di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor
Sabato 30 Agosto, ore 21:15: Nonostante, di Valerio Mastandrea
Domenica 31 Agosto, ore 21:15: Berlinguer – La grande ambizione, di Andrea Segre
Lunedì 1 Settembre, ore 21:15: Sotto le foglie, di François Ozon
Martedì 2 Settembre, ore 21:15: Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, di Claude Lelouch
Mercoledì 3 Settembre, ore 21:15: Paternal leave, di Alissa Jung
Giovedì 4 Settembre, ore 21:15: Le assaggiatrici, di Silvio Soldini
Venerdì 5 Settembre, ore 21:15: Il maestro e Margherita, di Michael Lockshin – 6€ (5€ ridotto)
Sabato 6 Settembre, ore 21:15: 10 giorni con i suoi (Ospite Dino Abbrescia), di Alessandro Genovesi
Domenica 7 Settembre, ore 21:15: Il tempo che ci vuole (Ospite Fabrizio Gifuni), di Francesca Comencini
Lunedì 8 Settembre, ore 21:15: Afrodite (Ospiti Ambra Angiolini e Stefano Lorenzi), di Stefano Lorenzi
Martedì 9 Settembre, ore 21:15: Fratelli di culla (Presenta Alessandro Piva), di Alessandro Piva
Mercoledì 10 Settembre, ore 21:15: Tutto quello che resta di te – ANTEPRIMA, di Cherien Dabis
Giovedì 11 Settembre, ore 21:15: Una sconosciuta a Tunisi, di Mehdi Barsaoui
Venerdì 12 Settembre, ore 21:15: Come fratelli, di Antonio Padovan
Sabato 13 Settembre, ore 21:15: Nero (Ospite Giovanni Esposito), di Giovanni Esposito
Domenica 14 Settembre, ore 21:15: Il nibbio (Ospite Sonia Bergamasco), di Alessandro Tonda
Cinevillage Talenti
Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma
Contatti: Tel. 350.1111651 | Email | Sito ufficiale
Orario inizio proiezioni: 21:30 / 22:00 / 22:30
Biglietti: Acquisto online (proiezioni a pagamento)
Note: Molte serate con ospiti e registi presenti
Programma
MERCOLEDÌ 27 AGOSTO
19:30 CINECHIACCHIERE
Un talk show estivo con alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo
a cura di Riccardo Ferrero
21:00 PARTHENOPE
(Drammatico) 136′ di Paolo Sorrentino
con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando
GIOVEDÌ 28 AGOSTO
22:30 IL TEMPO CHE CI VUOLE
(Drammatico) 110′ di Francesca Comencini
con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo, Luca Donin
Arena Tiziano
Dove: Via Guido Reni 2E, Roma (quartiere Flaminio)
Tel: 06 3236588
Orario: Unico spettacolo alle 21:30
Biglietti: Solo al botteghino – Posti non numerati
Prezzi:
Intero €4
Ridotto €3
Studenti/pensionati €2
Prenotazioni: Sospese fino al 30 settembre
Programma:
27 mercoledì – Lee Miller
28 giovedì – Vermiglio
29 venerdì – La misura del dubbio
30 sabato – Io sono ancora qua
31 domenica – La casa degli sguardi
1 lunedì – La casa degli sguardi
2 martedì – Giurato numero 2
3 mercoledì – Conclave
4 giovedì – Il mio giardino persiano
Casa del Cinema – Teatro all’Aperto Ettore Scola
Dove: Villa Borghese, Roma
Contatti: Pagina Facebook | Sito ufficiale
Ingresso: Gratuito
Orari: Proiezioni ogni giorno alle 21:30
Lingua: Film in lingua originale con sottotitoli
InfoPoint: Aperto tutti i giorni 10:00 – 22:00
Programma:
Mercoledì 27 agosto, ore 21:00: L’isola di Arturo, di Damiano Damiani, Italia, 1962, 90’
Giovedì 28 agosto, ore 21:00: La banda degli onesti, di Camillo Mastrocinque, Italia, 1956, 108’
Venerdì 29 agosto, ore 21:00: The palace, di Roman Polański, Italia, Svizzera, Polonia, Francia, 2023, 100’
Sabato 30 agosto, ore 21:00: Nel nome del padre, di Jim Sheridan, Irlanda, 1993, 133’
Domenica 31 agosto, ore 21:00: Stromboli (Terra di Dio), di Roberto Rossellini, Italia, 1950, 102’
Lunedì 1 settembre, ore 21:00: Il capitale umano, di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2014, 109’
Martedì 2 settembre, ore 21:00: Ninotchka, di Ernst Lubitsch, Stati Uniti, 1939, 110’
Mercoledì 3 settembre, ore 21:00: L’ultimo spettacolo. Storia di una liberazione, di Andrea Morabito, Italia, 2025, 74’
Giovedì 4 settembre, ore 21:00: Respiro, di Emanuele Crialese, Italia, Francia, 2002, 90’
Venerdì 5 settembre, ore 21:00: I soliti ignoti, di Mario Monicelli, Italia, 1958, 111’
Sabato 6 settembre, ore 21:00: Proiezione dello spettacolo teatrale Conversazione su Tiresia, di e con Andrea Cammilleri
Domenica 7 settembre, ore 21:00: Caccia al ladro, di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 107’
Cinevillage Villa Lazzaroni
Quando: Dal 1° luglio 2025
Dove: Villa Lazzaroni, Roma (VII Municipio)
Prezzo: €3,50 per film italiani/europei (Cinema Revolution – MiC)
Programma:
MERCOLEDÌ 27 AGOSTO
18:30 LIBRI & SPRITZ
a cura della Community C.A.S.A.
François Morlupi presenta Segnale assente (Salani)
21:00 IL MAESTRO E MARGHERITA
(Drammatico) 157′ di Michael Lockshin
con August Diehl, Evgeniy Tsyganov,Yuliya Snigir, Claes Bang
GIOVEDÌ 28 AGOSTO
21:00 30 NOTTI CON IL MIO EX
(Commedia) 102′ di Guido Chiesa
con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica
VENERDÌ 29 AGOSTO
21:00 ARAGOSTE A MANHATTAN
(Drammatico) 139′ di Alonso Ruizpalacios
con Raúl Briones, Rooney Mara, James Waterston, Oded Fehr
SABATO 30 AGOSTO
21:00 FUORI
(Drammatico) 115′ di Mario Martone
con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna
DOMENICA 31 AGOSTO
21:00 L’ORCHESTRA STONATA
(Commedia) 103′ di Emmanuel Courcol
con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé
Cinevillage Piazza Vittorio
Piazza Vittorio, Roma
orario 21:30 (salvo diversa indicazione)
Contatti: info@cinevillageroma.it | Sito ufficiale
Programmazione:
MERCOLEDÌ 27 AGOSTO
21:00 LA TRAMA FENICIA
(Commedia) 105′ di Wes Anderson
con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed
GIOVEDÌ 28 AGOSTO
21:00 LA CITTÀ PROIBITA
(Azione) 137′ di Gabriele Mainetti
con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli
VENERDÌ 29 AGOSTO
18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL
a cura di Esquilino Poesia
Presentazione dell’antologia Pace non trovo (Edizioni Lithos Eretria)
Introducono Marco Belocchi e Maria Panetta
Intervengono i poeti presenti
21:00 THE FRIEND – L’AMICO FEDELE
(Drammatico) 119′ di Scott McGehee
con Naomi Watts, Bill Murray, Sarah Pidgeon, Constance Wu
SABATO 30 AGOSTO
21:00 RITROVARSI A TOKYO
(Drammatico) 98′ di Guillaume Senez
con Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki, Tsuyu, Shungiku Uchida
DOMENICA 31 AGOSTO
21:00 BLACK BAG – DOPPIO GIOCO
(Thriller) 93′ di Steven Soderbergh
con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke
