Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere davanti ad un maxischermo e pop corn.

Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.

Arena Garbatella

Torna anche quest’estate l’attesissimo appuntamento con l’Arena Garbatella, uno dei luoghi simbolo del cinema all’aperto di Roma, immerso nel cuore del quartiere Garbatella, in Piazza Benedetto Brin presso il Parco Maurizio Arena.

Fino al 14 settembre 2025, ogni sera alle ore 21:15 si potrà assistere a una proiezione unica, con una selezione di film italiani, europei e internazionali che spaziano tra i generi, i linguaggi e le culture, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica coinvolgente sotto il cielo estivo.

I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 20:30 direttamente alla cassa dell’arena oppure online sul sito ufficiale 2tickets.it.

Prezzi accessibili per tutti:

Film italiani ed europei : €3,50

: €3,50 Film extraeuropei: €6,00 intero – €5,00 ridotto

Inoltre, tutti i film in programma fino al 10 agosto fanno parte dell’iniziativa Cinema Revolution, una promozione che rende il grande schermo ancora più conveniente.

Programma

Martedì 26 Agosto, ore 21:15: Eterno visionario, di Michele Placido

Mercoledì 27 Agosto, ore 21:15: L’orchestra stonata, di Emmanuel Courcol

Giovedì 28 Agosto, ore 21:15: Il mio giardino persiano, di Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha

Venerdì 29 Agosto, ore 21:15: No other land, di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Sabato 30 Agosto, ore 21:15: Nonostante, di Valerio Mastandrea

Domenica 31 Agosto, ore 21:15: Berlinguer – La grande ambizione, di Andrea Segre

SETTEMBRE

Lunedì 1 Settembre, ore 21:15: Sotto le foglie, di François Ozon

Martedì 2 Settembre, ore 21:15: Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, di Claude Lelouch

Mercoledì 3 Settembre, ore 21:15: Paternal leave, di Alissa Jung

Giovedì 4 Settembre, ore 21:15: Le assaggiatrici, di Silvio Soldini

Venerdì 5 Settembre, ore 21:15: Il maestro e Margherita, di Michael Lockshin – 6€ (5€ ridotto)

Sabato 6 Settembre, ore 21:15: 10 giorni con i suoi (Ospite Dino Abbrescia), di Alessandro Genovesi

Domenica 7 Settembre, ore 21:15: Il tempo che ci vuole (Ospite Fabrizio Gifuni), di Francesca Comencini

Lunedì 8 Settembre, ore 21:15: Afrodite (Ospiti Ambra Angiolini e Stefano Lorenzi), di Stefano Lorenzi

Martedì 9 Settembre, ore 21:15: Fratelli di culla (Presenta Alessandro Piva), di Alessandro Piva

Mercoledì 10 Settembre, ore 21:15: Tutto quello che resta di te – ANTEPRIMA, di Cherien Dabis

Giovedì 11 Settembre, ore 21:15: Una sconosciuta a Tunisi, di Mehdi Barsaoui

Venerdì 12 Settembre, ore 21:15: Come fratelli, di Antonio Padovan

Sabato 13 Settembre, ore 21:15: Nero (Ospite Giovanni Esposito), di Giovanni Esposito

Domenica 14 Settembre, ore 21:15: Il nibbio (Ospite Sonia Bergamasco), di Alessandro Tonda

Cinevillage Talenti

Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma

Contatti: Tel. 350.1111651 | Email | Sito ufficiale

Orario inizio proiezioni: 21:30 / 22:00 / 22:30

Biglietti: Acquisto online (proiezioni a pagamento)

Note: Molte serate con ospiti e registi presenti

Programma

MARTEDÌ 26 AGOSTO

21:00 ANORA – V.M. 14

(Drammatico) 138′ di Sean Baker

con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian



MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

19:30 CINECHIACCHIERE

Un talk show estivo con alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo

a cura di Riccardo Ferrero

21:00 PARTHENOPE

(Drammatico) 136′ di Paolo Sorrentino

con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando



GIOVEDÌ 28 AGOSTO

22:30 IL TEMPO CHE CI VUOLE

(Drammatico) 110′ di Francesca Comencini

con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo, Luca Donin

Arena Tiziano

Dove: Via Guido Reni 2E, Roma (quartiere Flaminio)

Tel: 06 3236588

Orario: Unico spettacolo alle 21:30

Biglietti: Solo al botteghino – Posti non numerati

Prezzi:

Intero €4

Ridotto €3

Studenti/pensionati €2

Prenotazioni: Sospese fino al 30 settembre

Programma:

26 martedì – La famiglia Leroy (Anteprima)

27 mercoledì – Lee Miller

28 giovedì – Vermiglio

29 venerdì – La misura del dubbio

30 sabato – Io sono ancora qua

31 domenica – La casa degli sguardi

1 lunedì – La casa degli sguardi

2 martedì – Giurato numero 2

3 mercoledì – Conclave

4 giovedì – Il mio giardino persiano

Casa del Cinema – Teatro all’Aperto Ettore Scola

Dove: Villa Borghese, Roma

Contatti: Pagina Facebook | Sito ufficiale

Ingresso: Gratuito

Orari: Proiezioni ogni giorno alle 21:30

Lingua: Film in lingua originale con sottotitoli

InfoPoint: Aperto tutti i giorni 10:00 – 22:00

Programma:

Martedì 26 agosto, ore 21:00: Marigold Hotel, di John Madden, Regno Unito, 2012, 124’

Mercoledì 27 agosto, ore 21:00: L’isola di Arturo, di Damiano Damiani, Italia, 1962, 90’

Giovedì 28 agosto, ore 21:00: La banda degli onesti, di Camillo Mastrocinque, Italia, 1956, 108’

Venerdì 29 agosto, ore 21:00: The palace, di Roman Polański, Italia, Svizzera, Polonia, Francia, 2023, 100’

Sabato 30 agosto, ore 21:00: Nel nome del padre, di Jim Sheridan, Irlanda, 1993, 133’

Domenica 31 agosto, ore 21:00: Stromboli (Terra di Dio), di Roberto Rossellini, Italia, 1950, 102’

Lunedì 1 settembre, ore 21:00: Il capitale umano, di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2014, 109’

Martedì 2 settembre, ore 21:00: Ninotchka, di Ernst Lubitsch, Stati Uniti, 1939, 110’

Mercoledì 3 settembre, ore 21:00: L’ultimo spettacolo. Storia di una liberazione, di Andrea Morabito, Italia, 2025, 74’

Giovedì 4 settembre, ore 21:00: Respiro, di Emanuele Crialese, Italia, Francia, 2002, 90’

Venerdì 5 settembre, ore 21:00: I soliti ignoti, di Mario Monicelli, Italia, 1958, 111’

Sabato 6 settembre, ore 21:00: Proiezione dello spettacolo teatrale Conversazione su Tiresia, di e con Andrea Cammilleri

Domenica 7 settembre, ore 21:00: Caccia al ladro, di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 107’

Cinevillage Villa Lazzaroni

Quando: Dal 1° luglio 2025

Dove: Villa Lazzaroni, Roma (VII Municipio)

Prezzo: €3,50 per film italiani/europei (Cinema Revolution – MiC)

Programma:

MARTEDÌ 26 AGOSTO

21:00 BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

(Thriller) 93′ di Steven Soderbergh

con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke



MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

18:30 LIBRI & SPRITZ

a cura della Community C.A.S.A.

François Morlupi presenta Segnale assente (Salani)

21:00 IL MAESTRO E MARGHERITA

(Drammatico) 157′ di Michael Lockshin

con August Diehl, Evgeniy Tsyganov,Yuliya Snigir, Claes Bang



GIOVEDÌ 28 AGOSTO

21:00 30 NOTTI CON IL MIO EX

(Commedia) 102′ di Guido Chiesa

con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica



VENERDÌ 29 AGOSTO

21:00 ARAGOSTE A MANHATTAN

(Drammatico) 139′ di Alonso Ruizpalacios

con Raúl Briones, Rooney Mara, James Waterston, Oded Fehr



SABATO 30 AGOSTO

21:00 FUORI

(Drammatico) 115′ di Mario Martone

con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna



DOMENICA 31 AGOSTO

21:00 L’ORCHESTRA STONATA

(Commedia) 103′ di Emmanuel Courcol

con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé

Cinevillage Piazza Vittorio

Piazza Vittorio, Roma

orario 21:30 (salvo diversa indicazione)

Contatti: info@cinevillageroma.it | Sito ufficiale

Programmazione:

MARTEDÌ 26 AGOSTO

18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL

a cura di Esquilino Poesia

Riccardo Cenci, Il lettore di Racconti (Dei Merangoli Editrice, 2022)

L’autore in dialogo con Maresa Elia

21:00 PARTHENOPE

(Drammatico) 136′ di Paolo Sorrentino

con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando



MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

21:00 LA TRAMA FENICIA

(Commedia) 105′ di Wes Anderson

con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed



GIOVEDÌ 28 AGOSTO

21:00 LA CITTÀ PROIBITA

(Azione) 137′ di Gabriele Mainetti

con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli



VENERDÌ 29 AGOSTO

18:30 – PORTA MAGICA FESTIVAL

a cura di Esquilino Poesia

Presentazione dell’antologia Pace non trovo (Edizioni Lithos Eretria)

Introducono Marco Belocchi e Maria Panetta

Intervengono i poeti presenti

21:00 THE FRIEND – L’AMICO FEDELE

(Drammatico) 119′ di Scott McGehee

con Naomi Watts, Bill Murray, Sarah Pidgeon, Constance Wu



SABATO 30 AGOSTO

21:00 RITROVARSI A TOKYO

(Drammatico) 98′ di Guillaume Senez

con Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki, Tsuyu, Shungiku Uchida



DOMENICA 31 AGOSTO

21:00 BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

(Thriller) 93′ di Steven Soderbergh

con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke

