Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere davanti ad un maxischermo e pop corn.

Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.

Arena Garbatella

Torna anche quest’estate l’attesissimo appuntamento con l’Arena Garbatella, uno dei luoghi simbolo del cinema all’aperto di Roma, immerso nel cuore del quartiere Garbatella, in Piazza Benedetto Brin presso il Parco Maurizio Arena.

Dal 25 luglio al 14 settembre 2025, ogni sera alle ore 21:15 si potrà assistere a una proiezione unica, con una selezione di film italiani, europei e internazionali che spaziano tra i generi, i linguaggi e le culture, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica coinvolgente sotto il cielo estivo.

I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 20:30 direttamente alla cassa dell’arena oppure online sul sito ufficiale 2tickets.it.

Prezzi accessibili per tutti:

Film italiani ed europei : €3,50

: €3,50 Film extraeuropei: €6,00 intero – €5,00 ridotto

Inoltre, tutti i film in programma fino al 10 agosto fanno parte dell’iniziativa Cinema Revolution, una promozione che rende il grande schermo ancora più conveniente.

I film di produzione extraeuropea saranno evidenziati in rosso nella programmazione.

Programma fino al 10 agosto 2025

Mercoledì 30 luglio – U.S. Palmese dei Manetti Bros.

Giovedì 31 luglio – Iddu – L’ultimo padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Venerdì 1 agosto – Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte di Claude Lelouch 🔴

Sabato 2 agosto – FUORI di Mario Martone

Domenica 3 agosto – L’ABBAGLIO di Roberto Andò

Lunedì 4 agosto – No other land di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor 🔴

Martedì 5 agosto – Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri

Mercoledì 6 agosto – Conclave di Edward Berge 🔴

Giovedì 7 agosto – Emilia Perez di Jacques Audiard 🔴

Venerdì 8 agosto – Vermiglio di Maura Delpero

Sabato 9 agosto – Diamanti di Ferzan Ozpetek

Domenica 10 agosto – Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Cinevillage Talenti

Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma

Contatti: Tel. 350.1111651 | Email | Sito ufficiale

Orario inizio proiezioni: 21:30 / 22:00 / 22:30

Biglietti: Acquisto online (proiezioni a pagamento)

Note: Molte serate con ospiti e registi presenti

Programma

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

21:30 EMILIA PEREZ

(Musicale) 130′ di Jacques Audiard

con Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz

DOMENICA 3 AGOSTO

21:30 LA TRAMA FENICIA

(Commedia) 105′ di Wes Anderson

con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed

Arena Tiziano

Dove: Via Guido Reni 2E, Roma (quartiere Flaminio)

Tel: 06 3236588

Orario: Unico spettacolo alle 21:30

Biglietti: Solo al botteghino – Posti non numerati

Prezzi:

Intero €4

Ridotto €3

Studenti/pensionati €2

Prenotazioni: Sospese fino al 30 settembre

Programma:

31 luglio, giovedì – L’ORCHESTRA STONATA

1 agosto, venerdì – MADAME CLICQUOT

2 agosto, sabato – LE ASSAGGIATRICI

3 agosto, domenica – LA TRAMA FENICIA

4 agosto, lunedì – LA TRAMA FENICIA

5 agosto, martedì – FINO ALLE MONTAGNE

6 agosto, mercoledì – BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

7 agosto, giovedì – LIMONOV

8 agosto, venerdì – MARIA

9 agosto, sabato – LA GAZZA LADRA

10 agosto, domenica – TRE AMICHE

11 agosto, lunedì – TRE AMICHE

12 agosto, martedì – IL QUADRO RUBATO

13 agosto, mercoledì – BERLINO ESTATE 42

14 agosto, giovedì – RITROVARSI A TOKIO

SALA INTERNA Cinema Tiziano

Fino a giovedì 31 Luglio compreso

FUORI

di Mario Martone con Valeria Golino

ore 18.00

ARAGOSTE A MANHATTAN

La Cocina

ore 20.30

Casa del Cinema – Teatro all’Aperto Ettore Scola

Dove: Villa Borghese, Roma

Contatti: Pagina Facebook | Sito ufficiale

Ingresso: Gratuito

Orari: Proiezioni ogni giorno alle 21:30

Lingua: Film in lingua originale con sottotitoli

InfoPoint: Aperto tutti i giorni 10:00 – 22:00

Programma:

31/07: My fair lady (170′) – George Cukor

Cinevillage Villa Lazzaroni

Quando: Dal 1° luglio 2025

Dove: Villa Lazzaroni, Roma (VII Municipio)

Prezzo: €3,50 per film italiani/europei (Cinema Revolution – MiC)

Programma:

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

21:30 NOSFERATU VM 14

(Horror) 132′ di Robert Eggers

con Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp

VENERDÌ 1° AGOSTO

21:30 IL MAESTRO E MARGHERITA

(Drammatico) 157′ di Michael Lockshin

con August Diehl, Evgeniy Tsyganov, Yuliya Snigir, Claes Bang

SABATO 2 AGOSTO

21:30 NAPOLI NEW YORK

(Drammatico) 124′ di Gabriele Salvatores

con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller

DOMENICA 3 AGOSTO

21:00 INCONTRO CON FRANCESCO COSTABILE

e proiezione del film

FAMILIA

(Drammatico) 120′ di Francesco Costabile

con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese

Villa Bonelli

Programma:

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

21:30 GIURATO NUMERO 2

(Drammatico) 114′ di Clint Eastwood

con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland

VENERDÌ 1° AGOSTO

21:30 CONCLAVE

(Thriller) 120′ di Edward Berger

con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati

SABATO 2 AGOSTO

21:30 BLACK BAG-DOPPIO GIOCO

(Thriller) di Steven Soderbergh

con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke

DOMENICA 3 AGOSTO

21:30 FUORI

(Drammatico) 115′ di Mario Martone

con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna

Cinevillage Piazza Vittorio

Quando: Dal 12 al 31 luglio 2025

Dove: Piazza Vittorio, Roma

Orario: 21:30 (salvo diversa indicazione)

Contatti: info@cinevillageroma.it | Sito ufficiale

Programmazione:

31/07:

Incontro con Alba Rohrwacher

Film: Le occasioni dell’amore (115′) – Stéphane Brizé

Stardust

Nell’ambito dell’Estate Romana 2025, torna l’appuntamento con il cinema sotto le stelle, questa volta con una nuova arena gratuita nel quartiere Torrino.

Il progetto Stardust, ideato e realizzato dalla Fondazione Cinema per Roma, propone dodici serate di proiezioni all’aperto, dal 21 luglio al 1° agosto, con un programma che mescola classici senza tempo, cinema d’autore e film per tutta la famiglia.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali.

La location dell’arena è in via del Pianeta Terra 4, nel Municipio IX, cuore del quartiere Torrino.

Programma

Giovedì 31 luglio, ore 21:15

Scrivimi una canzone di Marc Lawrence (USA, 2007 – 104’)

Venerdì 1° agosto, ore 21:15

Hotel Transylvania di Genndy Tartakovsky (USA, 2012 – 91’)

Godetevi il grande cinema sotto le stelle di Roma!





