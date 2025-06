Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere nei pressi di Trastevere, Monte Ciocci e Parco Degli Acquedotti davanti ad un maxischermo e pop corn. Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.

Preparate popcorn e coperta: ecco la programmazione dettagliata delle principali arene cinematografiche all’aperto di Roma, a partire dalla metà di giugno, per vivere un’estate indimenticabile tra luci, storie e stelle!

Piazza San Cosimato

Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, spegne undici candeline e continua la sua tradizione di cinema all’aperto gratuito. Organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America, la rassegna propone film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Dove: Piazza San Cosimato, a Trastevere, Roma.

Piazza San Cosimato, a Trastevere, Roma. Contatti: Pagina Facebook e sito.

Pagina Facebook e sito. Orari: Ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica.

Programmazione

GIUGNO

Sabato 21 Giugno, ore 21:15: La febbre dell’oro, di Charlie Chaplin (1925, 87 min).

La febbre dell’oro, di Charlie Chaplin (1925, 87 min). Domenica 22 Giugno, ore 21:15: Il segno di Venere, di Dino Risi con Franca Valeri (1955, 97 min).

Il segno di Venere, di Dino Risi con Franca Valeri (1955, 97 min). Mercoledì 25 Giugno, ore 21:15: Stromboli: Terra di Dio, di Roberto Rossellini (1950, 107 min).

Stromboli: Terra di Dio, di Roberto Rossellini (1950, 107 min). Giovedì 26 Giugno, ore 21:15: Essi vivono, di John Carpenter (1988, 94 min).

Essi vivono, di John Carpenter (1988, 94 min). Venerdì 27 Giugno, ore 21:15: Franc Roddam presenta: Quadrophenia, di Franc Roddam (1979, 120 min). Modera Alberto Piccinini.

Franc Roddam presenta: Quadrophenia, di Franc Roddam (1979, 120 min). Modera Alberto Piccinini. Sabato 28 Giugno, ore 21:15: La palla n° 13, Come vinsi la guerra, La barca, Tiro a segno, Il viso pallido, di Buster Keaton (1924-21, 45 min, 23 min, 21 min, 20 min).

La palla n° 13, Come vinsi la guerra, La barca, Tiro a segno, Il viso pallido, di Buster Keaton (1924-21, 45 min, 23 min, 21 min, 20 min). Domenica 29 Giugno, ore 21:15: Il vedovo, di Dino Risi (1959, 91 min).

LUGLIO

Mercoledì 2 Luglio, ore 21:15: Francesco, giullare di Dio, di Roberto Rossellini (1950, 85 min).

Francesco, giullare di Dio, di Roberto Rossellini (1950, 85 min). Giovedì 3 Luglio, ore 21:15: Serata Cisl: L’intervista in mare, di Ludovico Ferro (2023, 71 min).

Serata Cisl: L’intervista in mare, di Ludovico Ferro (2023, 71 min). Venerdì 4 Luglio, ore 21:15: Vent’anni di Sensualità a corte. Presentano Marcello Cesena, Simona Garbarino, Fabrizio Lopresti, Mauro Pirovani, Simonetta Guarini.

Vent’anni di Sensualità a corte. Presentano Marcello Cesena, Simona Garbarino, Fabrizio Lopresti, Mauro Pirovani, Simonetta Guarini. Sabato 5 Luglio, ore 21:15: Tempi moderni, di Charlie Chaplin (1936, 87 min).

Tempi moderni, di Charlie Chaplin (1936, 87 min). Domenica 6 Luglio, ore 21:15: Parigi o cara, di Vittorio Caprioli (1962, 106 min) con Franca Valeri.

Parigi o cara, di Vittorio Caprioli (1962, 106 min) con Franca Valeri. Mercoledì 9 Luglio, ore 21:15: Viaggio in Italia, di Roberto Rossellini (1954, 85 min).

Viaggio in Italia, di Roberto Rossellini (1954, 85 min). Giovedì 10 Luglio, ore 21:15: Il seme della follia, di John Carpenter (1994, 95 min).

Il seme della follia, di John Carpenter (1994, 95 min). Venerdì 11 Luglio, ore 21:15: Alba Rohrwacher presenta: Una moglie, di John Cassavetes (1974, 155 min).

Alba Rohrwacher presenta: Una moglie, di John Cassavetes (1974, 155 min). Sabato 12 Luglio, ore 21:15: Il grande dittatore, di Charlie Chaplin (1940, 125 min).

Il grande dittatore, di Charlie Chaplin (1940, 125 min). Domenica 13 Luglio, ore 21:15: Basta guardarla, di Luciano Salce con Franca Valeri (1970, 100 min).

Parco della Cervelletta

Il Parco della Cervelletta, situato sulla valle dell’Aniene, presenta quest’anno una programmazione con rassegne monotematiche su Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, Judd Apatow e il cinema in stop-motion. L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Dove: Parco della Cervelletta, in Via Fausto Giulio, Roma.

Parco della Cervelletta, in Via Fausto Giulio, Roma. Contatti: Pagina Facebook e sito.

Pagina Facebook e sito. Orari: Ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica.

Programmazione

GIUGNO

Sabato 21 Giugno, ore 21:15: Questi sono i 40, di Judd Apatow (2012, 134 min).

Questi sono i 40, di Judd Apatow (2012, 134 min). Domenica 22 Giugno, ore 21:15: Batman begins, di Christopher Nolan (2005, 140 min).

Batman begins, di Christopher Nolan (2005, 140 min). Mercoledì 25 Giugno, ore 21:15: Mark Ruffalo presenta: Amarcord, di Federico Fellini.

Mark Ruffalo presenta: Amarcord, di Federico Fellini. Giovedì 26 Giugno, ore 21:15: Bennett Miller presenta: Truman Capote – A sangue freddo, di Bennett Miller (2005, 114 min). Modera Antonio Monda.

Bennett Miller presenta: Truman Capote – A sangue freddo, di Bennett Miller (2005, 114 min). Modera Antonio Monda. Venerdì 27 Giugno, ore 21:15: Tony, Shelly e la luce magica, di Filip Pošivač (2023, 82 min).

Tony, Shelly e la luce magica, di Filip Pošivač (2023, 82 min). Sabato 28 Giugno, ore 21:15: Funny people, di Judd Apatow (2009, 146 min).

Funny people, di Judd Apatow (2009, 146 min). Domenica 29 Giugno, ore 21:15: Il cavaliere oscuro, di Christopher Nolan (2008, 152 min).

LUGLIO

Mercoledì 2 Luglio, ore 21:15: Massimo D’Anolfi e Martina Parenti presentano: Spira mirabilis, di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (2016, 121 min). Modera Giulio Sangiorgio.

Massimo D’Anolfi e Martina Parenti presentano: Spira mirabilis, di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (2016, 121 min). Modera Giulio Sangiorgio. Giovedì 3 Luglio, ore 21:15: Maratona Hayao Miyazaki: Porco rosso (1992, 94 min), La città incantata (2001, 124 min), Il castello errante di Howl (2004, 119 min).

Maratona Hayao Miyazaki: Porco rosso (1992, 94 min), La città incantata (2001, 124 min), Il castello errante di Howl (2004, 119 min). Venerdì 4 Luglio, ore 21:15: Brady Corbet presenta: Angst, di Gerald Kargl (1983, 79 min).

Brady Corbet presenta: Angst, di Gerald Kargl (1983, 79 min). Sabato 5 Luglio, ore 21:15: Il re di Staten Island, di Judd Apatow (2020, 136 min).

Il re di Staten Island, di Judd Apatow (2020, 136 min). Domenica 6 Luglio, ore 21:15: Il cavaliere oscuro – Il ritorno, di Christopher Nolan (2012, 164 min).

Il cavaliere oscuro – Il ritorno, di Christopher Nolan (2012, 164 min). Mercoledì 9 Luglio, ore 21:15: Guerra e pace, di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (2020, 129 min).

Guerra e pace, di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (2020, 129 min). Giovedì 10 Luglio, ore 21:15: I Goonies, di Richard Donner (1985, 115 min).

I Goonies, di Richard Donner (1985, 115 min). Venerdì 11 Luglio, ore 21:15: Shaun, vita da pecora, di Mark Burton e Richard Starzak (2015, 85 min, Stop Motion).

Shaun, vita da pecora, di Mark Burton e Richard Starzak (2015, 85 min, Stop Motion). Sabato 12 Luglio, ore 21:15: Joe Wright e Luca Marinelli presentano: M. Il figlio del secolo (EP. 1, 2, 3, 4), di Joe Wright (2024, 212 min).

Joe Wright e Luca Marinelli presentano: M. Il figlio del secolo (EP. 1, 2, 3, 4), di Joe Wright (2024, 212 min). Domenica 13 Luglio, ore 21:15: Joe Wright e Luca Marinelli presentano: M. Il figlio del secolo (EP. 5, 6, 7, 8), di Joe Wright (2024, 200 min).

Parco Monte Ciocci

Il Parco di Monte Ciocci, con la sua splendida vista sulla cupola di San Pietro, presenta quest’anno una programmazione ricca di rassegne monotematiche su Roald Dahl, Claire Denis e Park Chan-wook. L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Dove: Parco di Monte Ciocci, in Via Anastasio II, Roma.

Parco di Monte Ciocci, in Via Anastasio II, Roma. Contatti: Pagina Facebook e sito.

Pagina Facebook e sito. Orari: Ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica.

Programmazione:

GIUGNO

Sabato 21 Giugno, ore 21:15: Margherita Vicario e il cast presentano: Gloria!, di Margherita Vicario (2024, 106 min).

Margherita Vicario e il cast presentano: Gloria!, di Margherita Vicario (2024, 106 min). Domenica 22 Giugno, ore 21:15: Versi perversi, di Jan Lachauer, Jakob Schuh e Bin-Han To (2016, 56 min).

Versi perversi, di Jan Lachauer, Jakob Schuh e Bin-Han To (2016, 56 min). Mercoledì 25 Giugno, ore 21:15: Paper moon – Luna di carta, di Peter Bogdanovich (1973, 102 min) – scelto da CRITERION COLLECTION.

Paper moon – Luna di carta, di Peter Bogdanovich (1973, 102 min) – scelto da CRITERION COLLECTION. Giovedì 26 Giugno, ore 21:15: Cannibal love – Mangiata viva, di Claire Denis (2001, 101 min).

Cannibal love – Mangiata viva, di Claire Denis (2001, 101 min). Venerdì 27 Giugno, ore 21:15: Lady Vendetta, di Park Chan-wook (2005, 115 min).

Lady Vendetta, di Park Chan-wook (2005, 115 min). Sabato 28 Giugno, ore 21:15: Gia Coppola presenta: Palo alto, di Gia Coppola (2013, 100 min).

Gia Coppola presenta: Palo alto, di Gia Coppola (2013, 100 min). Domenica 29 Giugno, ore 21:15: Matilda 6 mitica, di Danny DeVito (1996, 98 min).

LUGLIO

Mercoledì 2 Luglio, ore 21:15: Brian Selznick presenta: Hugo Cabret, di Martin Scorsese (2011, 126 min). Modera Antonio Monda.

Brian Selznick presenta: Hugo Cabret, di Martin Scorsese (2011, 126 min). Modera Antonio Monda. Giovedì 3 Luglio, ore 21:15: Ari Aster presenta Carta Bianca a sorpresa. Modera Antonio Monda.

Ari Aster presenta Carta Bianca a sorpresa. Modera Antonio Monda. Venerdì 4 Luglio, ore 21:15: Shaft il detective, di Gordon Parks (1971, 100 min) – scelto da CRITERION COLLECTION.

Shaft il detective, di Gordon Parks (1971, 100 min) – scelto da CRITERION COLLECTION. Sabato 5 Luglio, ore 21:15: Io ti salverò, di Alfred Hitchcock (1945, 118 min).

Io ti salverò, di Alfred Hitchcock (1945, 118 min). Domenica 6 Luglio, ore 21:15: Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, di Steven Spielberg (2016, 117 min).

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, di Steven Spielberg (2016, 117 min). Mercoledì 9 Luglio, ore 21:15: Cineconcerto: He who gets slapped, di Victor Sjöström (1924, 86 min) – sonorizzazione di Laura Agnusdei, Simone Cavina, Stefano Pilia e Antonio Raia.

Cineconcerto: He who gets slapped, di Victor Sjöström (1924, 86 min) – sonorizzazione di Laura Agnusdei, Simone Cavina, Stefano Pilia e Antonio Raia. Giovedì 10 Luglio, ore 21:15: High life, di Claire Denis (2018, 113 min).

High life, di Claire Denis (2018, 113 min). Venerdì 11 Luglio, ore 21:15: Ali Sethi presenta: Monsoon wedding – Matrimonio indiano, di Mira Nair (2001, 114 min). Modera Antonio Monda.

Ali Sethi presenta: Monsoon wedding – Matrimonio indiano, di Mira Nair (2001, 114 min). Modera Antonio Monda. Sabato 12 Luglio, ore 21:15: Laura Citarella presenta: Trenque Lauquen, di Laura Citarella (2022, 262 min). Modera Tommaso Santambrogio.

Laura Citarella presenta: Trenque Lauquen, di Laura Citarella (2022, 262 min). Modera Tommaso Santambrogio. Domenica 13 Luglio, ore 21:15: Fantastic Mr. Fox, di Wes Anderson (2009, 87 min).

Cinevillage Talenti

Il cinema all’aperto anima l’estate del Municipio III con i migliori film italiani, europei e internazionali dell’ultima stagione. L’iniziativa, promossa da ANEC Lazio in collaborazione con il 68 Village, prevede proiezioni a pagamento con la possibilità di acquistare i biglietti sul sito dedicato. Molte serate saranno arricchite dalla presenza di autori e protagonisti delle pellicole.

Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Contatti: Email, telefono 350.1111651 o sito web.

Email, telefono 350.1111651 o sito web. Orari: Inizio proiezioni alle 21:30, alle 22:00 o alle 22:30.

Programmazione:

GIUGNO

Domenica 22 Giugno, ore 22:00: Vermiglio, di Maura Delpero (Drammatico) 119’.

Vermiglio, di Maura Delpero (Drammatico) 119’. Lunedì 23 Giugno, ore 21:30: Incontro con Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. A seguire: Iddu – L’ultimo padrino, di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia (Drammatico) 130’.

Incontro con Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. A seguire: Iddu – L’ultimo padrino, di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia (Drammatico) 130’. Martedì 24 Giugno, ore 21:30: Sonic 3 – Il film, di Jeff Fowler (Animazione) 109’.

Sonic 3 – Il film, di Jeff Fowler (Animazione) 109’. Mercoledì 25 Giugno, ore 22:30: One to One: John & Yoko, di Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards (Documentario) 100’.

One to One: John & Yoko, di Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards (Documentario) 100’. Giovedì 26 Giugno, ore 21:30: Incontro con Roberto Andò e proiezione di L’abbaglio, di Roberto Andò (Storico) 131′.

Incontro con Roberto Andò e proiezione di L’abbaglio, di Roberto Andò (Storico) 131′. Venerdì 27 Giugno, ore 22:30: Storia di una notte, di Paolo Costella (Drammatico) 90′.

Storia di una notte, di Paolo Costella (Drammatico) 90′. Domenica 29 Giugno, ore 22:00: Io sono la fine del mondo, di Gennaro Nunziante (Commedia) 96’.

Io sono la fine del mondo, di Gennaro Nunziante (Commedia) 96’. Lunedì 30 Giugno, ore 21:30: Incontro con Federica Luna e proiezione di Eterno visionario, di Michele Placido (Drammatico) 112’.

LUGLIO

Martedì 1 Luglio, ore 21:30: Incontro con Barbara Bobulova e proiezione di Per il mio bene, di Mimmo Verdesca (Drammatico) 100’.

Incontro con Barbara Bobulova e proiezione di Per il mio bene, di Mimmo Verdesca (Drammatico) 100’. Mercoledì 2 Luglio, ore 22:30: Pino Daniele – Nero a metà, di Marco Spagnoli (Documentario) 94’.

Pino Daniele – Nero a metà, di Marco Spagnoli (Documentario) 94’. Giovedì 3 Luglio, ore 21:30: Incontro con Mario Martone e proiezione di Fuori, di Mario Martone (Drammatico) 115′.

Incontro con Mario Martone e proiezione di Fuori, di Mario Martone (Drammatico) 115′. Venerdì 4 Luglio, ore 22:30: Itaca – Il ritorno, di Uberto Pasolini (Storico) 116’.

Itaca – Il ritorno, di Uberto Pasolini (Storico) 116’. Domenica 6 Luglio, ore 22:00: Anora, di Sean Baker (Commedia) 138’.

Estate al MAXXI

Anche quest’anno nell’Estate al MAXXI c’è spazio per un cineforum che porta la Settima Arte nella piazza del museo dedicato alle espressioni del contemporaneo. Ingresso libero fino a esaurimento posti o, in alcuni casi, a pagamento.

Dove: Via Guido Reni, 4/A, Roma.

Via Guido Reni, 4/A, Roma. Contatti: Telefono 06 3201954 (da martedì a domenica, ore 10 – 19), email: infopoint@fondazionemaxxi.it o canali social.

Telefono 06 3201954 (da martedì a domenica, ore 10 – 19), email: infopoint@fondazionemaxxi.it o canali social. Orari: Inizio proiezioni ore 21:00.

Programmazione

LUGLIO

Giovedì 3 Luglio, ore 21:00: Bohemian Rhapsody, di Bryan Singer. Ingresso libero.

Bohemian Rhapsody, di Bryan Singer. Ingresso libero. Giovedì 10 Luglio, ore 21:00: Crazy for Football, di Volfango De Biasi. Ingresso libero.

Crazy for Football, di Volfango De Biasi. Ingresso libero. Giovedì 17 Luglio, ore 21:00: Ogni maledetta domenica, di Oliver Stone. Ingresso libero.

Ogni maledetta domenica, di Oliver Stone. Ingresso libero. Martedì 22 Luglio, ore 21:00: Il campione, di Leonardo D’Agostini. Ingresso libero.

Cinema sotto le stelle a Villa Sordi

La rassegna “Moralisti, affaristi, preti nella maschera di Sordi” porta undici film alla casa museo dell’attore, vicino le Terme di Caracalla. In caso di pioggia la rassegna si svolgerà nel teatro della villa. Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria via email.

Dove: Via Druso, 45, Roma.

Via Druso, 45, Roma. Contatti: Prenotazione via mail a comunicazione@fondazionemuseoalbertosordi.org. Informazioni sul sito.

Prenotazione via mail a comunicazione@fondazionemuseoalbertosordi.org. Informazioni sul sito. Orari: Inizio proiezioni ore 21:00.

Programmazione

GIUGNO

Sabato 21 Giugno, ore 21:00: Il medico della mutua, di Luigi Zampa.

Il medico della mutua, di Luigi Zampa. Domenica 22 Giugno, ore 21:00: Piccola posta, di Steno.

Piccola posta, di Steno. Lunedì 23 Giugno, ore 21:00: Finchè c’è guerra c’è speranza, di Alberto Sordi.

Finchè c’è guerra c’è speranza, di Alberto Sordi. Martedì 24 Giugno, ore 21:00: Il marito, di Nanni Loy e Gianni Puccini.

Il marito, di Nanni Loy e Gianni Puccini. Mercoledì 25 Giugno, ore 21:00: Il vigile, di Luigi Zampa.

Arena Tiziano

Nel cuore di Roma Nord riparte anche l’Arena Tiziano, appuntamento fisso per i cinefili del quartiere Flaminio. L’arena fa le veci dello storico cinema permettendo il recupero delle pellicole dell’anno passato. Posti non numerati, vendita diretta dei biglietti al botteghino.

Il servizio di prenotazione è sospeso fino al 30 settembre.

Dove: Dietro il cinema Tiziano, in Via Guido Reni 2, Roma.

Dietro il cinema Tiziano, in Via Guido Reni 2, Roma. Contatti: Pagina Facebook.

Pagina Facebook. Orari: Unico spettacolo ore 21:30.

Programmazione

Sabato 21 – Domenica 22 – Lunedì 23 Giugno

SCOMODE VERITÀ → ore 21:30

Martedì 24 Giugno

LA SOLITUDINE DEI NON AMATI → ore 21:30

Mercoledì 25 Giugno

MUORI DI LEI → ore 21:30

Giovedì 26 Giugno

TOFU IN JAPAN (La ricetta segreta del Signor Takano) → ore 21:30

Sotto le stelle dell’Austria

Per il tredicesimo anno, l’arena estiva nei giardini del Forum Austriaco di Cultura Roma propone i migliori titoli del cinema austriaco contemporaneo. Ingresso gratuito con prenotazione via email. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

Dove: Viale Bruno Buozzi 113, 00197 Roma.

Viale Bruno Buozzi 113, 00197 Roma. Contatti: Prenotazione via email: events.rom-kf@bmeia.gv.at. Informazioni sul sito o sulla pagina Facebook.

Prenotazione via email: events.rom-kf@bmeia.gv.at. Informazioni sul sito o sulla pagina Facebook. Orari: Inizio proiezioni solitamente alle 21:00.

Programmazione dal 16 giugno:

GIUGNO

Martedì 24 Giugno, ore 21:00: Mond, di Kurdwin Ayub.

Mond, di Kurdwin Ayub. Mercoledì 25 Giugno, ore 21:00: Girls and Gods, di Arash T. Riahi e Verena Soltiz.

LUGLIO

Martedì 1 Luglio, ore 21:00: Gina, di Ulrike Kofler.

Gina, di Ulrike Kofler. Mercoledì 2 Luglio, ore 21:00: It’s all going South, di Pia Hierzegger.

It’s all going South, di Pia Hierzegger. Martedì 8 Luglio, ore 20:30: If you are afraid you put your heart into your mouth and smile, di Marie Luise Lehner. Il film sarà preceduto dall’incontro con la regista Marie Luise Lehner.

Casa del Cinema (Teatro all’aperto Ettore Scola)

Al via la programmazione estiva della Casa del Cinema: il Teatro all’aperto Ettore Scola, la grande arena di Villa Borghese, ospiterà proiezioni a ingresso gratuito fino a settembre. I film sono in lingua originale con sottotitoli.

Dove: Teatro all’aperto Ettore Scola di Villa Borghese, Roma.

Teatro all’aperto Ettore Scola di Villa Borghese, Roma. Contatti: Pagina Facebook o sito. Biglietteria/infopoint aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 22.

Pagina Facebook o sito. Biglietteria/infopoint aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 22. Orari: Ogni giorno, a partire dalle ore 21:30.

Programmazione

GIUGNO

Sabato 21 Giugno, ore 21:45: Io sono ancora qui, di Walter Salles (2024, 135’).

Io sono ancora qui, di Walter Salles (2024, 135’). Domenica 22 Giugno, ore 21:30: Tomboy, di Céline Sciamma (v.o.s.).

Tomboy, di Céline Sciamma (v.o.s.). Lunedì 23 Giugno, ore 21:30: Irina Palm – Il talento di una donna inglese, di Sam Garbarski (v.o.s.).

Irina Palm – Il talento di una donna inglese, di Sam Garbarski (v.o.s.). Mercoledì 25 Giugno, ore 21:30: La donna elettrica, di Benedikt Erlingsson (v.o.s.).

La donna elettrica, di Benedikt Erlingsson (v.o.s.). Giovedì 26 Giugno, ore 21:30: Pride, di Matthew Warchus (v.o.s.).

Pride, di Matthew Warchus (v.o.s.). Venerdì 27 Giugno, ore 21:30: Bergman Island, di Mia Hansen-Løve (v.o.s.).

Bergman Island, di Mia Hansen-Løve (v.o.s.). Sabato 28 Giugno, ore 21:30: Dopo il matrimonio, di Susanne Bier (v.o.s.).

Dopo il matrimonio, di Susanne Bier (v.o.s.). Domenica 29 Giugno, ore 21:30: Anatomia di una caduta, di Justine Triet (v.o.s.).

Anatomia di una caduta, di Justine Triet (v.o.s.). Lunedì 30 Giugno, ore 21:30: Triangle of sadness, di Ruben Östlund (v.o.s.).

Cortili di Cinema

Dopo il grande successo della prima edizione, i cortili delle scuole di sette quartieri del Municipio XV tornano a diventare arene all’aperto. Il progetto, promosso da Municipio XV e Anec Lazio, porta il cinema direttamente nei luoghi di vita quotidiana dei cittadini. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Dove: Cortili delle scuole in sette quartieri del Municipio XV (Cesano, Vigna Clara, La Giustiniana, Fleming, La Storta, Grottarossa e Labaro).

Cortili delle scuole in sette quartieri del Municipio XV (Cesano, Vigna Clara, La Giustiniana, Fleming, La Storta, Grottarossa e Labaro). Contatti: Pagina Facebook del XV Municipio.

Pagina Facebook del XV Municipio. Orari: Spettacoli alle 21:00.

Programmazione:

GIUGNO

Sabato 21 Giugno, ore 21:00: La Giustiniana – Scuola La Giustiniana – Via Silla: Una figlia, di Ivano De Matteo. Ospite: Ivano De Matteo.

La Giustiniana – Scuola La Giustiniana – Via Silla: Una figlia, di Ivano De Matteo. Ospite: Ivano De Matteo. Venerdì 27 Giugno, ore 21:00: Fleming – Scuola Nitti – Via Nitti: 10 giorni con i suoi, di Alessandro Genovesi. Ospite: Giulia Bevilacqua.

Fleming – Scuola Nitti – Via Nitti: 10 giorni con i suoi, di Alessandro Genovesi. Ospite: Giulia Bevilacqua. Sabato 28 Giugno, ore 21:00: Fleming – Scuola Nitti – Via Nitti: Il ragazzo dai pantaloni rosa, di Margherita Ferri.

LUGLIO

Venerdì 4 Luglio, ore 21:00: La Storta – Scuola Tomassetti – Via Cassia 1694: Il robot selvaggio, di Chris Sanders.

La Storta – Scuola Tomassetti – Via Cassia 1694: Il robot selvaggio, di Chris Sanders. Sabato 5 Luglio, ore 21:00: La Storta – Scuola Tomassetti – Via Cassia 1694: Us Palmese, di Manetti Bros. Ospite: Antonio Manetti.

La Storta – Scuola Tomassetti – Via Cassia 1694: Us Palmese, di Manetti Bros. Ospite: Antonio Manetti. Venerdì 11 Luglio, ore 21:00: Grottarossa – Scuola Sesto Miglio – Via di Sesto Miglio: La città proibita, di Gabriele Mainetti. Ospite: Gabriele Mainetti.

Grottarossa – Scuola Sesto Miglio – Via di Sesto Miglio: La città proibita, di Gabriele Mainetti. Ospite: Gabriele Mainetti. Sabato 12 Luglio, ore 21:00: Grottarossa – Scuola Sesto Miglio – Via di Sesto Miglio: La vita da grandi, di Greta Scarano.

Grottarossa – Scuola Sesto Miglio – Via di Sesto Miglio: La vita da grandi, di Greta Scarano. Venerdì 18 Luglio, ore 21:00: Labaro – Scuola Baccano – Via Baccano 38: Us Palmese, di Manetti Bros. Ospite: Antonio Manetti.

Labaro – Scuola Baccano – Via Baccano 38: Us Palmese, di Manetti Bros. Ospite: Antonio Manetti. Sabato 19 Luglio, ore 21:00: Labaro – Scuola Baccano – Via Baccano 38: Follemente, di Paolo Genovese.

Labaro – Scuola Baccano – Via Baccano 38: Follemente, di Paolo Genovese. Domenica 20 Luglio, ore 21:00: Labaro – Scuola Baccano – Via Baccano 38: Un mondo a parte, di Riccardo Milani.

Cinema sotto le stelle Eur – Sundance Cinema Open Air

L’arena cinematografica all’aperto nel cuore dell’Eur, Sundance Cinema Open Air, presenta per l’edizione 2025 “Schermi di piombo”, una rassegna interamente dedicata al racconto cinematografico degli anni di piombo in Italia. Ogni serata sarà accompagnata da ospiti d’eccezione e dal contributo della giornalista Angela Camuso. Ingresso gratuito con accredito online.

Dove: Viale di Val Fiorita 3, 00144 Roma.

Viale di Val Fiorita 3, 00144 Roma. Contatti: Pagina Facebook.

Pagina Facebook. Orari: Inizio proiezione ore 20:00.

Programmazione:

GIUGNO

Martedì 24 Giugno, ore 20:00: Giovanni Falcone, di Giuseppe Ferrara. Ospiti: Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone.

LUGLIO

Lunedì 1 Luglio, ore 20:00: Il traditore, di Marco Bellocchio. Ospiti: Lirio Abbate, Nino Di Matteo.

Il traditore, di Marco Bellocchio. Ospiti: Lirio Abbate, Nino Di Matteo. Lunedì 8 Luglio, ore 20:00: Il divo, di Paolo Sorrentino. Ospiti: Enrica Bonaccorti, Marco Travaglio.

Il divo, di Paolo Sorrentino. Ospiti: Enrica Bonaccorti, Marco Travaglio. Mercoledì 16 Luglio, ore 20:00: Piazza delle cinque lune, di Renzo Martinelli. Ospiti: Antonio Padellaro, Luca Telese.

Piazza delle cinque lune, di Renzo Martinelli. Ospiti: Antonio Padellaro, Luca Telese. Martedì 22 Luglio, ore 20:00: Quando c’era Berlinguer, di Walter Veltroni. Ospiti: Bianca Berlinguer, Miguel Gotor.

Godetevi il grande cinema sotto le stelle di Roma!

