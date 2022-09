Arena Pasolini, tour gratuito sul tram ‘Termini – Centocelle’ per scoprire i luoghi raccontati nei film di Pier Paolo Pasolini

Arena Pasolini: appuntamento con 5 serate dedicate a Pier Paolo Pasolini con proiezioni, talk e un meraviglioso tour in treno.

Il progetto Arena Pasolini, dal 14 al 24 settembre, festeggerà il centenario del regista, poeta e scrittore grazie ad un tour gratuito sul trenino storico Termini-Centocelle e una riscoperta delle più significative pellicole pasoliniane.

LEGGI ANCHE :– Weekend a Roma, gli eventi da non perdere questo fine settimana

Ideato da Fabio Morgan e curato da Raffaele Meale, il progetto Arena Pasolini proietterà film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana: da Accattone a Uccellacci e Uccellini, da Il Vangelo secondo Matteo a Salò o le 120 giornate di Sodoma, fino ad arrivare ad una versione di Mamma Roma sottotitolata in bengalese.

Il programma di Arena Pasolini

L’appuntamento è nei giorni 14, 20, 22 e 23 settembre alle ore 20.00 alla fermata del trenino in Via Giolitti, Stazione Termini Laziali, in un vagone riservato che porterà gli spettatori all’Arena Pasolini. Qui, verranno introdotti al film da Raffaele Meale in dialogo con un ospite.

Il 14 settembre si apre con Accattone, con ospiti il regista, giornalista e scrittore Enrico Caria e il regista Nino Russo. Si continua il 20 settembre con Mamma Roma, proiettato per la prima volta in assoluto in versione sottotitolata in bengalese, grazie alla collaborazione con KarawanFest, con ospite il critico letterario Dario Pontuale.

Giovedì 22 settembre sarà proiettato Il Vangelo secondo Matteo, con ospite il regista e sceneggiatore Francesco Crispino. Venerdì 23 settembre è la volta di Uccellacci e Uccellini, con ospite Graziano Marraffa, critico cinematografico e presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano.

Si chiude il 24 settembre con la proiezione di Salò o le 120 giornate di Sodoma alle 23:00, per l’unica serata senza il viaggio in trenino, preceduta dal talk con il regista e critico cinematografico Mario Blaconà (la proiezione è vietata ai minori di 18 anni).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via eventbrite o scrivendo all’email info@lacittaideale.eu

Photo Credits: per gentile concessione della Cineteca di Bologna via Arena Pasolini, Federico Cianciaruso via HF4