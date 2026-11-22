Due giorni di aperture straordinarie all’Archivio di Stato di Roma con la mostra “Il Colosseo svelato” e laboratori creativi e inclusivi dedicati a calligrafia, legatoria e biglietti di auguri natalizi.

Aperture straordinarie all’Archivio di Stato di Roma

L’Archivio di Stato di Roma propone aperture straordinarie nelle giornate del 21 e 22 novembre 2026, offrendo al pubblico un ricco programma tra mostra documentaria e laboratori creativi dedicati alla tradizione degli auguri natalizi.

La mostra “Il Colosseo svelato” in Sala Alessandrina

Cuore delle aperture è la mostra “Il Colosseo svelato. Architetti, antiquari e artisti a confronto nella Roma di Napoleone”, allestita in Sala Alessandrina e aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Biblioteca dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana, ripercorre attraverso disegni, incisioni, rilievi e manoscritti gli scavi dell’arena del Colosseo condotti in epoca francese (1811-1814), che portarono alla scoperta del complesso sistema di gallerie e ambienti sotterranei fino ad allora sconosciuti.

La mostra mette in luce anche il vivace dibattito ottocentesco tra giovani architetti e antiquari, fautori dell’osservazione diretta delle strutture, e studiosi più legati all’autorità delle fonti storiche e letterarie, offrendo al visitatore uno sguardo inedito sulla storia degli studi e della tutela del monumento simbolo di Roma.

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Laboratori di calligrafia e goffratura per grandi e piccoli

Accanto alla mostra, l’Archivio organizza una serie di percorsi laboratoriali che uniscono storia, manualità e creatività. Il 21 novembre, dalle 10 alle 12, nella Sala Studio e nell’aula Lume si tiene “La cura degli auguri: dalla tradizione alla creatività”, un viaggio nell’antica arte della calligrafia guidato dall’archivista Maria Boccuzzi e dal professor Paolo Antonini. Attraverso pergamene e manoscritti custoditi nei fondi dell’istituto, i partecipanti scopriranno le scritture carolina e cancelleresca, sperimentando l’uso di pennino e inchiostro per realizzare originali biglietti di auguri natalizi.

Il 22 novembre, dalle 10 alle 12, è in programma “Esplorando l’antica arte della goffratura: viaggio tattile tra materiali, forme e rilievi”, un percorso sensoriale e laboratorio pensato in particolare per persone cieche e ipovedenti. Guidati dall’archivista Nunzia Fatone e dall’atelierista Giuliana Pallai, i partecipanti potranno esplorare materiali, pergamene e decorazioni, conoscere le cartoline in rilievo e cimentarsi con la tecnica della goffratura per creare biglietti di auguri tattili.

La magia degli auguri tra storia, famiglie e inclusione

Sempre il 22 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, l’Archivio propone “La magia degli auguri: storie di carta e decorazioni a rilievo”, un laboratorio rivolto alle famiglie. L’incontro conduce alla scoperta della tradizione dei biglietti d’auguri natalizi attraverso cartoline antiche, carte pregiate e decorazioni conservate nei fondi Marini Clarelli e Del Drago. In compagnia delle archiviste Claudia Ambrosio e Giovanna Mentonelli e dell’atelierista Giuliana Pallai, adulti e bambini potranno conoscere la storia della cartolina e sperimentare ancora una volta la goffratura per realizzare biglietti personalizzati.

Per tutti i laboratori è richiesta la prenotazione obbligatoria: ai partecipanti al percorso di calligrafia è inoltre richiesto di presentarsi muniti di pennini a punta tronca e inchiostri per calligrafia. Le giornate di apertura speciale rappresentano un’occasione preziosa per avvicinarsi al patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Roma, vivere un’esperienza culturale accessibile e inclusiva e riscoprire, attraverso la carta, il segno e il rilievo, il valore del gesto augurale.

Foto: Ufficio Stampa