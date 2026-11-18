Archivi segreti del Vaticano: 85 km di scaffali custodiscono documenti e misteri capaci di cambiare la nostra visione della storia umana.

85 chilometri di scaffali, una distesa di carte custodite e tre enigmi che, almeno in apparenza, potrebbero incrinare ciò che crediamo di sapere sulla storia: parlare degli “archivi segreti” del Vaticano ci fa venire alla mente delle scure stanze inaccessibili ma anche una serie di rivelazioni in grado di riscrivere il passato: ma quali documenti lì custoditi meritano di essere considerati così decisivi da poter cambiare la nostra lettura degli eventi?

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Ottantacinque chilometri di scaffali, ma non tutti sotterranei. Cosa c’è negli archivi segreti del Vaticano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nome ufficiale è Archivio Apostolico Vaticano. La parola “segreto” è scomparsa nel 2019, ma per secoli ha contribuito ad alimentare l’immagine di un luogo chiuso e misterioso. In latino secretum indicava infatti un archivio separato e riservato al pontefice e ai suoi funzionari: non necessariamente un deposito di documenti compromettenti.

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L’Archivio, aperto agli studiosi dal 1881, conserva oltre 600 fondi e dichiara di avere 85 chilometri lineari di scaffalature. Una parte è nel Bunker, un deposito sotterraneo di due piani sotto il Cortile della Pigna dei Musei Vaticani.

Non esiste una classifica dei documenti “più pericolosi”, ma ci sono carte in grado di complicare vicende che credevamo più lineari. È il caso della pergamena di Chinon, risalente al 1308 e ritrovata nell’Archivio nel 2001. Riguarda l’inchiesta sui Templari e registra l’assoluzione concessa dal papa Clemente V ai vertici dell’Ordine, incluso il gran maestro Jacques de Molay, dopo le loro confessioni.

Un secondo caso è il fascicolo del processo a Galileo Galilei, conclusosi nel 1633. Tra i documenti custoditi in Vaticano c’è il volume degli atti inquisitoriali: una fonte centrale per ricostruire la condanna e la ritrattazione dello scienziato.

Il terzo documento è una lettera del 14 dicembre 1942 del gesuita tedesco Lothar König a Robert Leiber, segretario personale di Pio XII. König riferiva informazioni sulle uccisioni di ebrei e polacchi a Bełżec e menzionava anche Auschwitz e Dachau. Da sola, però, non dimostra che il papa avesse letto quella specifica comunicazione e che fosse al corrente dell’orrore dell’olocausto.

Photo Credits: Shutterstock

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